“香港不再是以前的香港”，加拿大港人对《苹果日报》停刊的反应

蒙特利尔市香港移民Claire在接受本台采访时说，她感到非常悲哀。香港再无《苹果日报》，此后媒体只有一个声音。因为几乎所有其他媒体都在中国政府的管控之下， 中国叫它们讲什么它们就讲什么。 它们甚至不敢提《苹果日报》停刊的事。

蒙特利尔香港移民Claire是《苹果日报》的忠实读者。她说，这个手势的意思是“五大诉求，缺一不可”。 照片：Wei Wu

我的朋友，我的家人，我们都是看《苹果》的。现在我们都不知道看什么了。[......] 当然我不是说《苹果》总是对的，但是至少让我有选择。现在没有了任何选择，几乎所有媒体都被中国控制。 Claire，蒙特利尔市香港移民

一步一步走到现在

Claire说，香港是一步一步走到《苹果日报》被迫关闭的今天的。自港版《国安法》实施以来， 香港已经不再是香港。一国两制已经没有了，香港变成了中国的另外一个城市。 参与去年民主派初选的47人在今年年初被逮捕。这是香港警方依据《国安法》实施的最大规模的逮捕行动。Claire认为，这次选举是和平的，但这让政府很惊慌，因为《国安法》已经实施了，却仍然有六十万人去排队投下自己的一票。

6月24日早上，香港市民在雨中排队，购买最后一期《苹果日报》。 照片：Associated Press / Vincent Yu

她说，《苹果日报》并不反政府，但是支持民主。其创始人黎智英去年8月第二次被捕，今年5月被冻结财产。《苹果》近年来一直在亏损，要靠他注入资金维系。6月17日，包括行政总裁、总编和主笔在内的报社主要高管和编采人员被逮捕，报社的资产也被冻结。到此时，《苹果日报》已不可能继续办下去。

星期天（6月27日）晚，《苹果日报》英文版前执行总编冯伟光（笔名卢峰）在香港机场被捕，成为一个多星期来被捕的第七名该报人员。

许多港人回加拿大

Claire说，每次香港有特别的事情发生，都会有很多人离开。民主派初选案47人被捕和《苹果日报》停刊都是很大的事件。她认为，只要疫情不恶化，今年夏天会有很多人走，其中相当一部分是中小学生的家长。他们会设法赶在9月份开学前在加拿大安顿下来。她的几个做了父母的朋友就是这样计划的。还有一些朋友向她打听如何移民到加拿大来。

Claire转过身来展示印在T恤衫上的曼德拉名言：“事情在未完成时总是看似不可能。” 照片：Wei Wu

她说，香港的环境正在变得让人难以接受。她举例说，《苹果日报》停刊之日，一个香港小学老师多买了几份报纸，带到学校分给其他老师。他为此被一同事举报，受到暂停授课的处分。另外就在上个星期，一家香港超市下架一个屈臣氏蒸馏水系列，只因这个新系列以 香港真系好靓 作宣传，在四款水瓶上分别印上一张获奖香港风景照和一句题词，被人举报题词中藏有港独暗语。 以前读历史，读到过清代有文字狱。现在香港也有文字狱，讲错一句话就会有麻烦。连讲香港很美丽都不行。如果我在香港我会很怕，我怕我什么时候会讲错话，会说一些同事不喜欢的话。

Claire的父母三十多年前带着她移民到加拿大。他们现在住在香港。Claire鼓励他们回到加拿大来。 我以后不回香港了。我爸妈在香港，我跟他们说我不回去了，香港已经不是我以前认识的香港。

中央政府对香港的种种做法，Claire只想得到一种解释，那就是 他们不care 。对他们来说，香港这个弹丸之地以及它的金融并不重要，重要的是要展示中国比世界上所有人都更强大。她对香港的未来持悲观态度。 以后可能就不会有香港了吧。

《苹果日报》的最后一夜。编辑和记者们走上报社的天台，打开手机电筒，向聚集在楼下的读者告别。 照片：Associated Press / Kin Cheung

互道珍重。 照片：Associated Press / Kin Cheung

赖小刚：香港今天的局势是判断错误和冲突升级的结果

加拿大华裔学者赖小刚认为，2019年春香港特区政府提出《逃犯条例》修订草案（即送中法案），把香港原本非常脆弱的 一国两制 平衡打破了。他相信，无论是习近平还是林郑月娥，都不想看到香港今天的局面。这个局面是判断错误和冲突升级的结果。

赖小刚说，由于香港铜锣湾书店出版习近平情史，金融大亨肖建华等人与香港联系密切等原因，这个地方对习近平来说如同背上芒刺，让他很不舒服。他对香港很不满意，而许多人在观察他的好恶，包括一批香港人。赖小刚认为，香港特区政府提出送中法案是想讨好习近平，但是没有想到的是，这项法案引起港人那么强烈的反弹。有反弹就要往下压，越压反弹就越激烈，终于酿成今天的局面。这是典型的冲突升级。

赖小刚说，中国共产党在1949年最如日中天的时候，打到香港边界时都停住了脚步。这不是因为能力不足，而是刻意为自己留下一个窗口。现在习近平自己把这个窗口给堵上了。中国大陆将来要为此付出多大的代价，他可能并不知道。