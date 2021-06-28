佛罗里达公寓楼坍塌死亡人数升至 10 人，4 名加拿大人失踪

迈阿密 - 戴德 （Miami-Dade ）县当局证实，目前已经确认的死亡人数为 10 人，151 人下落不明。

加拿大领事馆称，在失踪人士名单上有 4 名加拿大人。

加拿大广播公司报道说，上周三，一栋 12 层公寓大楼的一部分突然坍塌，155 套公寓中至少有一半立即变成了废墟。

美国佛罗里达州海滨小镇 Surfside 一住宅楼坍塌，已有 10 人确认死亡，150 多人失踪。 照片：Associated Press / Gerald Herbert

星期日，有关当局允许失踪人士的家属到发生悲剧的现场进行祈祷。

这个周末，救援人员在废墟中挖了一条长38米、宽 6米、深12米的沟，希望能有助于搜寻行动。

在救援现场， 指挥方在通过精密的检测设备来协助消防员、训犬员和其他专家的工作。

救援人员尤其使用了由美国宇航局喷气推进实验室 （Jet Propulsion Lab ）和美国国土安全部研制开发的一种雷达，这一手提箱大小的设备可以穿透八英寸的水泥，检测到人的呼吸和心跳。

在佛罗里达倒塌大楼的废墟中，救援人员在继续进行搜救行动。 照片：Reuters / Octavio Jones

大楼坍塌事故的原因尚不清楚， 但由《纽约时报》发布的一份建筑检查报告显示，该建筑存在严重的结构问题。

该大楼在近三年前因 重大结构损害 ， 建议公寓业主们支付超过 900 万美元的巨额维修费用，就在临近业主们支付这笔费用的最后期限之际，大楼坍塌。

（Radio-Canada）