亚马逊将在加拿大埃德蒙顿市附近开设机器人仓库

亚马逊公司表示，这个新建仓库同时将会创造 1,000 多个全职和兼职工作职位，新仓库将建在位于埃德蒙顿市以西的帕克兰县 （Parkland County），预计仓库将于明年开始运作。

亚马逊表示，机器人智能系统将协助员工们完成仓库中的各种任务。

加大在阿省投资

上个星期，亚马逊公司还宣布，将从阿尔伯塔省的一个正在建设中的大型太阳能发电场 - Travers Solar 购买电力。

亚马逊签署了一项协议，将从 Travers Solar 购买最多 400 兆瓦的电力。

亚马逊宣布将从阿尔伯塔省的一个大型太阳能发电场购买电力。 照片：Radio-Canada

Travers Solar 位于卡尔加里市东南部，于 2020 年秋季开始建设，这是一个耗资 7 亿加元、465 兆瓦的项目，开发商称该项目将成为加拿大最大的太阳能光伏项目，也是世界上最大的太阳能光伏项目之一，预计将在 2022 年完工。

此前，亚马逊还宣布计划从阿尔伯塔省南部的一个 80 兆瓦太阳能发电厂购买电力，亚马逊已经做出承诺，到 2030 年将实现完全由可再生能源供电。

（CP，CBC）