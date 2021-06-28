BC省气温达到 46.6 °C，破加拿大高温记录

加拿大官方高温记录: 46.6 摄氏度

根据加拿大环境部的数据，BC 省利顿 (Lytton) 村在本周日下午以 46.6 摄氏度的温度打破了加拿大有史以来的最高气温记录。

加拿大环境部周日时先是表示，利顿的新记录是 46.1 摄氏度，但后来将其修订为 46.6 摄氏度。

因此, 利顿 (Lytton) 于 2021 年 6 月 27 日创下了加拿大的官方高温记录: 46.6 摄氏度。

之前的记录是在 1937 年 7 月 5 日, 萨斯喀彻温省的 Yellow Grass 和 Midale 小镇创下了 45.0 摄氏度的高温记录。

除利顿外，BC 省的弗雷泽河谷 （Fraser Valley）也出现罕见高温，星期六 Cultus Lake 的气温首次突破 40 摄氏度。

在 Cache Creek 地区，周六气温飙升至 42.5 °C，Lillooet 则创下了 43.1 °C的新纪录。

周一持续高温

加拿大广播公司 CBC 的气象学家 Johanna Wagstaffe 表示，预计本周一 （6 月 28 日））BC 省低陆平原的气温将高达 45 摄氏度，届时热浪将达到顶峰。

温哥华遭遇热浪袭击, 人们纷纷转向水面运动. 照片：Radio-Canada / Ben Nelms

Johanna Wagstaffe 说，位于弗雷泽河谷的阿伯茨福德 （Abbotsford） 将是周一值得关注的城市，因为湿气会让人感觉温度似乎高达 50 摄氏度。

加拿大环境部的气象学家 Derek Lee 预测，周一将有更多的地方打破高温记录，包括利顿 (Lytton) 有可能打破自己昨天创下的加拿大记录。

Derek Lee 说，很多人还没有为应对高温做好准备，这波热浪带来的高温还会持续几天的时间。

学校停课

不列颠哥伦比亚省低陆平原和温哥华岛的几个学区宣布星期一学校停课。

温哥华教育局 （Vancouver School Board）的局长 Suzanne Hoffman 在一封邮件说：

我们正在经历的高温是前所未有的，考虑到这一点，学区已制定计划，以确保教职员工和学生们的健康和安全。 温哥华教育局 （Vancouver School Board）的局长 Suzanne Hoffman

气象学家们说，本周二（6 月 29 日）高温将开始向东部转移，但 BC 内陆地区的气温仍将保持在 40 摄氏度以上。

Johanna Wagstaffe 说，预计 BC 省至少要到 7 月 6 日才会降温。

热浪东移

湿度加高温, 加拿大多个地方遭遇热浪袭击. 照片：Radio-Canada

在 BC 省东边的阿尔伯塔省，那里的气温在周日达到了 30 多摄氏度。加拿大环境部表示，阿尔伯塔省南部部分地区的气温可能会在本周中旬达到 40 摄氏度左右的高峰。

萨斯喀彻温省、育空地区和西北地区的部分地区预计也将出现高温。

在安大略省和魁北克省，天气也是闷热不堪，星期一（6月28日）多伦多市的最高气温为 28 摄氏度，蒙特利尔市 31 摄氏度。

各城市开放冷气中心

在 BC和其他遭遇热浪的省份，各城市和社区都在纷纷开放市政的冷气中心，以帮助没有空调的人避暑。

(CBC, Radio-Canada)