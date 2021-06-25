加台关系架构法草案将会为加拿大与台湾及中国大陆的关系带来什么改变？

赖小刚说，该法案的目的是把加台关系纳入加拿大法律体系。如果它最后获得通过成为正式法律，加拿大将成为第一个把当今台湾地位合法化的中等国力西方国家。该法案给予台湾政府机构、领导人和官员与主权国家同样的待遇和外交豁免权，支持台湾加入多边国际组织，并建议把台北驻加办事处改名为台湾办事处。这将意味着 一中政策 名存实亡，加拿大在实际运作层面完全承认台湾是一个国家，只是没有建交、没有称它为独立主权国家而已。

加拿大华裔学者赖小刚认为《加拿大-台湾关系架构法案》如获通过，将意味着“一中政策”名存实亡。 照片：Li Hongyan

他认为，该法案反映了近年来的国际形势和加拿大公众对台湾的重新认知，也反映了加拿大公众对中国大陆的情绪。

该法案并不是横空出世

赖小刚说，制定加台关系法的构想在加拿大早已存在。 一中政策 和加台关系多年来一向是反对党用来攻击执政党的话题之一。库珀在此时提交法案不是偶然的。 他是精心选择了时机， 给保守党信手拈来一个加分项。

2018年9月，达尔豪斯大学的Eric Lerhe教授在《多伦多太阳报》上发表关于加台关系的长文。此文立刻被麦克唐纳-洛里耶智库转载。作者举出美国、法国和日本的对台政策为例，主张加拿大仿效法日，更新 一中政策 ，在和台湾的关系上采取更灵活的做法。库珀在他的法案序言中表达了同样的观点，认为现在的情况和1970年加中建交时相比已经发生了很大变化，加拿大认识到台湾在民主制度和经济方面所取得的巨大成功，在印太地区起到表率作用。

保守党议员库珀向议会众议院提交加拿大-台湾关系架构法案。 照片：Facebook

赖小刚说，Lerhe教授的文章发表两年多来，先后发生了中美贸易战升级，孟晚舟引渡案，两名加拿大公民在中国被捕，香港反送中抗议和新冠疫情爆发等重大事件。加拿大的关注重点逐渐从欧洲变成亚太，从香港变成台湾。其中一个重要节点是去年年初爆发的新冠疫情。一边是北京的形象进一步恶化，一边是台湾显示出民主社会所具有的透明度、可预见性和负责任性。另外，北京对台湾的威胁加码也引起了加拿大防务问题专家和媒体的关注。库珀很聪明，他在这个时候提交了一个肯定会被议会通过的法案，给保守党加了分。

北京将会非常愤怒

到本文发稿为止，中国驻加拿大大使馆尚未对C-315法案发表声明。赖小刚认为，该法案对已经非常孤立的北京来说不啻于 冬夜饮冰水，雪夜渡断桥 。他预计北京会非常愤怒，因为C-315法案实际上废止了 一中政策 ，在事实上承认了台湾。法国1992年紧跟美国向台湾出售拉法叶特护卫舰和幻影2000战斗机，日本为自身安全考虑经营在台湾的影响力。但是这项法案更进一步，把对台关系放到了明面上。

从国际影响上来说，虽然加拿大不是印太地区的主导性国家，但是由于西方和中国的关系正在发生根本性变化，而该法案开创了一个处理两岸关系的先例。它有可能对澳大利亚和英德法等国力与加拿大相似的国家起到示范作用。赖小刚说，这是北京最不愿意见到的。