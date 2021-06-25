萨省寄宿学校旧址发现无标记坟墓后，加拿大总理特鲁多向 Cowessess First Nation 道歉

本周四（6月24日）， Cowessess First Nation 报告说，在 Marieval Indian 寄宿学校附近的一个墓地，发现了 751 个无标记的坟墓，星期五（6月25日），加拿大总理特鲁多首次对此公开发表了讲话。

特鲁多在渥太华市自己住所 Rideau Cottage 的外面举行新闻发布会时说：

这是一项极其有害的政府政策，是加拿大多少年的现实，今天的加拿大人对我们国家过去的行为感到震惊和羞愧，这个政策把孩子们从他们的家、他们的社区、他们的文化和语言夺走，并强迫他们同化。 加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）

加拿大不列颠哥伦比亚省的一所原住民寄宿学校 - The Mission of Saint-Joseph School， 该寄宿学校由天主教传教士于 1886 年创立，于 1981 年关闭，在 26 年前被拆毁。 照片：Ressources des pensionnats autochtones et de la réconciliation

特鲁多接着表示：

对于 Cowessess 社区和 Treaty Four 社区的成员，我们非常抱歉。 加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）

在萨斯喀彻温省的这一报告出来之前，今年 5 月底，在不列颠哥伦比亚省坎卢普斯市的原住民寄宿学校遗址，人们发现了 251 具儿童遗骸。

这些可怕发现在加拿大引起震动。

刑事调查？

在本周五的新闻发布会上，加拿大总理没有排除对原住民寄宿学校遗址附近的可怕发现进行刑事调查的可能性。

在被记者们几次问道是否会就这一发现开展刑事调查时，特鲁多说： 我们愿意采取一切必要措施来了解更多真相 [……]，并确保系统、组织、机构，在某些情况下甚至是个人承担后果。

（CBC, Radio-Canada）