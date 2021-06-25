萨斯喀彻温省原住民寄宿学校旧址发现 751 座无标记坟墓

加拿大广播公司报道说，Marieval 寄宿学校从 1899 年运作到 1997 年，该学校位于萨斯喀彻温省省会里贾纳市以东大约 140 公里，萨斯喀彻温省东南部和曼尼托巴省西南部的原住民儿童曾被送往这所学校。

第一民族 （The First Nation ）于 1970 年代从天主教会手里接管了学校的墓地。

本月早些时候，The Cowessess First Nation 开始使用地面探索雷达来定位没有标记的坟墓。目前还不清楚这些坟墓是否全部都与寄宿学校有关。

无标记坟墓

星期四（6月24日），The Cowessess First Nation 的首领卡德摩斯·德洛姆 (Cadmus Delorme) 在新闻发布会上发表讲话。

The Cowessess First Nation 的首领卡德摩斯·德洛姆 (Cadmus Delorme) 照片：Radio-Canada / Bryan Eneas / CBC

他说， 这不是一个乱葬坑，这些是没有标记的坟墓 。

他接着表示，这些坟墓可能曾经有过标记，负责监管墓地的罗马天主教堂有可能在 1960 年代的某个时候移除了标记。

卡德摩斯·德洛姆补充说，目前还不清楚所有无标记的坟墓是否都属于儿童，有些可能属于教堂的教徒以及附近城镇的人。

搜索团队

萨斯喀彻温省理工学院 （Saskatchewan Polytechnic） 的技术团队搜索了大约 44,000 平方米的区域，第一民族与该学院合作进行了搜索。

卡德摩斯·德洛姆表示，搜索团队无法确认是否还有更多遗骸，但在这个区域已经有 751 个 记录反应点击 ，而每次 反应点击 点的下面可能有不止一组遗骸。

萨斯喀彻温省 Marieval 原住民寄宿学校遗址附近，小旗子标志着雷达指示的每个有遗骸的地点。 照片：Gracieuseté de la Première Nation de Cowessess

他说，技术团队将能够在未来几周内提供经过验证的数字，周四做出的宣布只是搜索的第一阶段，社区将继续根据原住民口述历史在该地区进行搜索。

今年 5 月底，在加拿大不列颠哥伦比亚省的坎卢普斯市的原住民寄宿学校遗址，人们发现了 251 具儿童遗骸。

（Bryan Eneas （新窗口） · CBC News）