- 主页
- 政治
蒙特利尔维吾尔人、港人和藏人团体呼吁抵制北京冬奥会
星期三（6月23日）下午在蒙特利尔市的加拿大奥委会大楼前，数十名示威者举行集会，呼吁抵制2022年北京冬奥会，以抗议中国政府对新疆维吾尔族的种族灭绝政策。
蒙特利尔市的集会由国际支持维吾尔人、蒙特利尔撑香港行动和魁北克藏人协会三个团体联合组织。国际支持维吾尔人的主席赛姆塞丁说，这是一次在欧美和澳大利亚等国家、在加拿大的几个大城市同时举行的抗议集会。他们呼吁加拿大抵制北京冬奥会，呼吁国际奥委会易地举办这届冬奥会。
一位蒙特利尔撑香港行动的代表在集会上发言说，奥林匹克精神的核心是无歧视。任何人，无论其种族、肤色、性别、性取向、宗教、政治观点、籍贯或出身，都可以平等自由地从事体育运动。但是中共在新疆、西藏和香港的行为，对邻国的威胁，对待本国公民的冷酷清楚表明它并不遵守奥林匹克精神。而加拿大奥委会主席史密斯女士（Tricia Smith）肯定了解这一切。
赛姆塞丁说，有超过六百万维吾尔人先后被关进
再教育营，占了新疆维吾尔族总人口的一半。自从2016年起，维吾尔人和国外亲人的联系就中断了。他自己在三年前最后一次得到新疆家人的消息：他的父亲去世了，母亲和妹妹被送进了再教育营。
14岁的伊尔泰里什告诉记者，他的父系家族除了一个叔叔在美国以外，其他人都生活在新疆。他的亲人在遭受苦难，他不想呆在家里打游戏看电影。对他来说，手持标语牌和大人们一起站在这里非常重要。
来自魁北克藏人协会的丹增能说一口流利的汉语。他说，他来自西藏。那里的藏人没有讲话的自由，不能办签证，得不到同等的对待，连寺庙里都到处是摄像机，国安和军人。僧人们必须遵守政府的规定。已经有将近两百名僧人和尼姑自焚抗议。他和同伴们参加今天的抗议集会，是为了支持维吾尔人，同时也是为他们自己和西藏。
蒙特利尔撑香港行动的负责人Amy也给出了类似的回答。她说，和维吾尔人一样，香港也在遭受中国政府的打压。
维吾尔人，香港人，都在经受同样的苦难。 她因此参加今天的集会，呼吁加拿大抵制2022年北京冬奥会。
亚历山大是示威者中少数几个魁北克本地人之一。他手持标语牌，安静地站在最边上。他说，新疆正在发生的事是不可接受的。当初卢旺达发生大屠杀后，我们发誓要让这样的事永远不再发生。现在是遵守承诺的时候了。由中国主办冬奥会在他看来是荒谬的。他不知道抵制行动是否能成功。
但是我们必须为此做出努力，我们没有别的选择。
国际支持维吾尔人组织的声明说，加拿大和英美、比利时、荷兰和捷克等国家已在2021年发表正式声明，指出中国政府正在对新疆维吾尔族进行种族灭绝。
我们对加拿大奥委会提出的问题是：如果一场正在进行的种族灭绝行动都不足以中止一场体育赛事或易地举办奥运，那么还有什么事可以？