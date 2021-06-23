蒙特利尔维吾尔人、港人和藏人团体呼吁抵制北京冬奥会。

蒙特利尔市的集会由国际支持维吾尔人、蒙特利尔撑香港行动和魁北克藏人协会三个团体联合组织。国际支持维吾尔人的主席赛姆塞丁说，这是一次在欧美和澳大利亚等国家、在加拿大的几个大城市同时举行的抗议集会。他们呼吁加拿大抵制北京冬奥会，呼吁国际奥委会易地举办这届冬奥会。

蒙特利尔撑香港行动的代表发言。 照片：Wei Wu

一位蒙特利尔撑香港行动的代表在集会上发言说，奥林匹克精神的核心是无歧视。任何人，无论其种族、肤色、性别、性取向、宗教、政治观点、籍贯或出身，都可以平等自由地从事体育运动。但是中共在新疆、西藏和香港的行为，对邻国的威胁，对待本国公民的冷酷清楚表明它并不遵守奥林匹克精神。而加拿大奥委会主席史密斯女士（Tricia Smith）肯定了解这一切。

赛姆塞丁说，有超过六百万维吾尔人先后被关进 再教育营 ，占了新疆维吾尔族总人口的一半。自从2016年起，维吾尔人和国外亲人的联系就中断了。他自己在三年前最后一次得到新疆家人的消息：他的父亲去世了，母亲和妹妹被送进了再教育营。

参加抗议集会的维吾尔族少年。 照片：Wei Wu

14岁的伊尔泰里什告诉记者，他的父系家族除了一个叔叔在美国以外，其他人都生活在新疆。他的亲人在遭受苦难，他不想呆在家里打游戏看电影。对他来说，手持标语牌和大人们一起站在这里非常重要。

来自魁北克藏人协会的丹增能说一口流利的汉语。他说，他来自西藏。那里的藏人没有讲话的自由，不能办签证，得不到同等的对待，连寺庙里都到处是摄像机，国安和军人。僧人们必须遵守政府的规定。已经有将近两百名僧人和尼姑自焚抗议。他和同伴们参加今天的抗议集会，是为了支持维吾尔人，同时也是为他们自己和西藏。

蒙特利尔撑香港行动的负责人Amy也给出了类似的回答。她说，和维吾尔人一样，香港也在遭受中国政府的打压。 维吾尔人，香港人，都在经受同样的苦难。 她因此参加今天的集会，呼吁加拿大抵制2022年北京冬奥会。

支持抵制北京冬奥会的魁北克青年。 照片：Wei Wu

亚历山大是示威者中少数几个魁北克本地人之一。他手持标语牌，安静地站在最边上。他说，新疆正在发生的事是不可接受的。当初卢旺达发生大屠杀后，我们发誓要让这样的事永远不再发生。现在是遵守承诺的时候了。由中国主办冬奥会在他看来是荒谬的。他不知道抵制行动是否能成功。 但是我们必须为此做出努力，我们没有别的选择。

示威者在加拿大奥委会大楼前摆放坦克模型。 照片：Wei Wu