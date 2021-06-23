联合国报告认为气候变暖将对人类产生灾难性影响

联合国政府间气候变化专门委员会（The Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）认为，水资源短缺、人口流动、营养不良、物种灭绝…… 无论温室气体排放的减少速度如何，气候变暖对大自然和人类的破坏性影响将继续，局面在 2050 年之前将变得痛苦不堪。

IPCC 报告的一份 137 页的技术摘要指出，地球上的生命可以通过进化成新物种和创造新的生态系统，从重大气候变化中恢复过来，但人类不能。

预定于 2022 年出版

IPCC 的正式综合评估报告长达 4,000 页，其结论比 2014 年的上一份报告更加令人震惊，报告旨在于为决策者们提供信息。

尽管报告的主要调查结果不会改变，但只有到 2022 年 2 月，在获得所有 195 个成员国的一致批准后，这一报告才会正式发布。

贫困、移民和干旱

联合国的最新报告说，气候变暖将导致热浪、干旱、洪水、飓风等极端气候事件增多。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

报告说，如果把全球升温高于工业化前的水平限制在 2°C，到 2050 年还是会有多达 8000 万人挨饿，10 年内将有 1.3 亿人陷入极端贫困。

到 2050 年，生活在沿海城市的数亿人将因海平面上升而遭受更频繁的海浪的威胁，因此这又会导致大量人口迁移。

该报告还强调了级联效应 （Cascade effect) 的危险，在一些地区，如巴西东部、东南亚和中国中部，以及沿海地区，可能会同时遭受三四种甚至更多种类的自然灾害：热浪、干旱、气旋、火灾、洪水、蚊虫传播的疾病等。

另外，人类还必须考虑到对地球有害的其他人类活动的放大效应，例如栖息地的破坏、资源的过度开发、污染和疾病的传播……