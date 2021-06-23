完全接种疫苗的加拿大人入境后不必再隔离，加拿大 7 月 5 日新规解答

当然，这需要满足一定条件，包括入境人员必须在抵达前和抵达后 COVID-19 检测阴性、无症状并制定隔离计划，以防检测呈阳性。

他们还必须以电子方式向政府最新版本的 ArriveCAN 应用程序提交针对 COVID-19 的完整疫苗接种证明，这指的是在抵达加拿大至少 14 天前，接种了两剂由加拿大政府批准的疫苗。

新规的推出，也给人们带来了一些疑问，加拿大政府部门给出了一定解释。

如果我没有手机或智能手机怎么办？

如果您无法在手机上下载 ArriveCAN 应用程序，或在旅行时没有手机或智能手机，别着急，还有其他选择。

加拿大政府的 ArriveCAN 应用程序。 照片：Capture d'écran

加拿大公共卫生署 (PHAC) 表示，您可以在抵达加拿大之前的 72 小时内在ArriveCAN 网站 （新窗口）上输入自己的信息，然后打印出来或截屏，随身携带。

您也可以请朋友或亲戚代为在网站上输入您的信息，然后给您打印出来或屏幕截图，随身带好，加拿大公共卫生署还表示，ArriveCAN 网站 （新窗口） 可供有视力障碍的人士使用。

需要明确的是，没手机没关系，但如果您在抵达前没有在 ArriveCAN 网站上提供政府所要求的必须信息，那在抵达后则需要隔离 14 天，并需要在到达之日以及到达 8 天后进行新冠检测。

如果我与未接种疫苗的孩子一起旅行怎么办？

完成两剂疫苗接种的父母在带年幼子女返回加拿大后，需要在家隔离14天。 照片：Offert par Mariève Tanguay Lessard

加拿大尚未批准对 12 岁以下儿童接种疫苗。目前，如果完全接种了疫苗的父母带着年幼的孩子旅行，政府表示孩子们回家后必须隔离。

加拿大卫生部长帕蒂·哈伊杜 (Patty Hajdu）说：

毫无疑问，这对想要旅行的家庭来说将是一个挑战，... 来自科学家和公共卫生专家团队的建议是，为了保护加拿大人免于接触输入性 COVID-19 病例，12 岁以下的儿童确实需要隔离整整 14 天。 加拿大卫生部长帕蒂·哈伊杜 (Patty Hajdu）

有孩子的家庭在返回加拿大时无需住在隔离酒店，孩子们可以和父母一起回家完成隔离。

如果我的配偶不是加拿大人怎么办？他们需要隔离吗？

加拿大公共安全部长比尔·布莱尔 (Bill Blair) 表示，放宽限制适用于所有已接种两剂疫苗的加拿大公民、永久居民和一些有资格进入加拿大的外国人。他说：

旅行者有责任提前计划，了解自己的义务以及自己和家人是否符合条件。 加拿大公共安全部长比尔·布莱尔 (Bill Blair)

加拿大公共卫生署告诫说，旅行者可以在加拿大政府网站上了解是否有资格进入加拿大，而且，加拿大一些省份和地区对来自另一个国家/地区的旅行者还有自己的限制，因此，每个人需要提前核实情况，并遵守各级政府的具体要求。

加拿大会签发疫苗护照吗？

加拿大卫生部长帕蒂·哈伊杜 (Patty Hajdu） 照片：La Presse canadienne / David Kawai

加拿大卫生部长帕蒂·哈伊杜 (Patty Hajdu）说，联邦政府正在尽力建立一种 疫苗接种证明 ，该证明将由加拿大政府认证，以便加拿大人在外出旅行时能证明自己完成了两剂疫苗接种。

如果我在 7 月 5 日之前返回加拿大怎么办？能缩短隔离期吗？

对于在 7 月 5 日之前返回加拿大的人，一切照旧，无论是否完成了两剂接种，都没有任何特殊照顾。

在 7 月 5 日前乘飞机抵达的人都必须遵守所有的测试和检疫规则，包括在等待 COVID-19 测试结果期间必须到政府认可的酒店隔离住宿。

（Stephanie Hogan （新窗口） · CBC News）