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唐人街等不起：蒙特利尔华人社区领袖谈蒙特利尔市关于唐人街发展的行动规划
经过两年咨询之后，蒙特利尔唐人街所在的Ville-Marie区在上星期五（6月18日）宣布了改造、保护唐人街的第一份行动规划。这份38页的文件提出了今后五年唐人街的四个发展重点，包括生活质量，居住环境，商业活力和文化遗产保护等方面。围绕这些重点，区政府提出了二十多条“战略”，例如增加绿地，改善唐人街与市中心其他区域的道路连接，建造廉租房，成立一个新的商业组织，保护和彰显唐人街历史文化遗产等等。
蒙特利尔华人社团原定于星期一召开新闻发布会作出回应，后因故取消。但中华会馆副主席张廣存接受了本台的采访。他说，这份规划有些部分很好，但是华人社区的很多疑问没有得到解答，仅仅是被放在一边了。
我们非常自豪地展示这一经过长期努力后得到的工作成果。我们现在有了一份翔实的蓝图，它列出了我们为支持唐人街将采取的具体行动。
在星期五的新闻发布会上有记者问到，把唐人街定为历史遗产需要多长时间？市议员博德里（Robert Beaudry）回答说，最快一年，可能需要两到三年，最慢五年。张廣存说，即使是只等一年，也还是太慢了。开发商在这段时间里有可能获得市政府的许可，破土动工。
中华会馆所在的楼位于de la Gauchetière路112号。现在，开发商已经买下了旁边永兴隆面厂所在的楼，计划在这里建造一栋二十层公寓大厦。而圣劳伦大街路口的房产已落入开发商之手，，中华会馆所在的这栋建于170多年前的老建筑如同受到两边夹击。
按照常理，市政府现在既然已经在考虑把唐人街定为历史遗产，就不会这么快批准公寓大厦动工。但是张廣存对此持怀疑态度。他说，市政府最大的问题是
右手不知道左手在做什么。完全有可能这边政客在讲唐人街历史遗产的重要性，那边负责房地产建筑审批的官员照章办事，只要开发商的申请符合相关规定就批准。
你知道蒙特利尔市政府最大的问题是什么吗？他们是右手不知道左手做什么事。那些官员反正照章办事，你的房地产项目符合规定，我就给你施工许可。
如果唐人街被定为历史遗产，开发商就无权拆毁旧建筑，必须按规定保留和维护它们的外观。
张廣存说，中华会馆所在的楼建于1843至1846年。旁边的116号曾经租给一个魁北克考古学家。他在后院里挖出许多两百年前的旧物。这一带有很多历史遗迹。早年在此定居的不仅是华人，还有爱尔兰人和犹太人。永兴隆面厂在十九世纪八十年代是一所英语学校。旁边的Guy-Favreau大楼是建在犹太人工厂的旧址上。
几年来，张廣存一直在为保住唐人街历史建筑奔走。他说，他站出来说话不仅仅是为中华会馆。同一条街上还有洪氏、李氏和黄氏三个宗亲会拥有的老楼，它们也受到房地产开发商的觊觎。
到目前为止，这几栋楼的房主都拒绝了求购者的诱惑。张廣存说，他几天前接受了一家电台的采访。主持人问他是否打算卖楼。他回答说，不卖！
我是在广播里说的，我肯定开发商也听见了。