唐人街等不起：蒙特利尔华人社区领袖谈蒙特利尔市关于唐人街发展的行动规划

蒙特利尔华人社团原定于星期一召开新闻发布会作出回应，后因故取消。但中华会馆副主席张廣存接受了本台的采访。他说，这份规划有些部分很好，但是华人社区的很多疑问没有得到解答，仅仅是被放在一边了。

我们非常自豪地展示这一经过长期努力后得到的工作成果。我们现在有了一份翔实的蓝图，它列出了我们为支持唐人街将采取的具体行动。 黄嘉玲，蒙特利尔市议员

在星期五的新闻发布会上有记者问到，把唐人街定为历史遗产需要多长时间？市议员博德里（Robert Beaudry）回答说，最快一年，可能需要两到三年，最慢五年。张廣存说，即使是只等一年，也还是太慢了。开发商在这段时间里有可能获得市政府的许可，破土动工。

张廣存和其他华人社区代表敦促蒙特利尔市政府立刻把该市唐人街定为历史遗产，并暂停这里的房地产开发项目。 照片：Youtube

中华会馆所在的楼位于de la Gauchetière路112号。现在，开发商已经买下了旁边永兴隆面厂所在的楼，计划在这里建造一栋二十层公寓大厦。而圣劳伦大街路口的房产已落入开发商之手，，中华会馆所在的这栋建于170多年前的老建筑如同受到两边夹击。

按照常理，市政府现在既然已经在考虑把唐人街定为历史遗产，就不会这么快批准公寓大厦动工。但是张廣存对此持怀疑态度。他说，市政府最大的问题是 右手不知道左手在做什么 。完全有可能这边政客在讲唐人街历史遗产的重要性，那边负责房地产建筑审批的官员照章办事，只要开发商的申请符合相关规定就批准。

你知道蒙特利尔市政府最大的问题是什么吗？他们是右手不知道左手做什么事。那些官员反正照章办事，你的房地产项目符合规定，我就给你施工许可。 张廣存，蒙特利尔中华会馆副会长

如果唐人街被定为历史遗产，开发商就无权拆毁旧建筑，必须按规定保留和维护它们的外观。

张廣存说，中华会馆所在的楼建于1843至1846年。旁边的116号曾经租给一个魁北克考古学家。他在后院里挖出许多两百年前的旧物。这一带有很多历史遗迹。早年在此定居的不仅是华人，还有爱尔兰人和犹太人。永兴隆面厂在十九世纪八十年代是一所英语学校。旁边的Guy-Favreau大楼是建在犹太人工厂的旧址上。

蒙特利尔华埠家庭协会发言人Walter Chi Yan Tom认为，唐人街周围的大型房地产开发项目“形同文化同化”。 照片：Youtube

几年来，张廣存一直在为保住唐人街历史建筑奔走。他说，他站出来说话不仅仅是为中华会馆。同一条街上还有洪氏、李氏和黄氏三个宗亲会拥有的老楼，它们也受到房地产开发商的觊觎。