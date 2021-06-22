加拿大总理特鲁多对中国的指责做出回应

特鲁多对记者们说： 和解的旅程很长，但这是我们正在进行的旅程。中国甚至不承认存在问题，这是一个非常根本的区别。

他接着说， 在加拿大，我们有一个真相与和解委员会 （Truth and Reconciliation Commission），中国的真相与和解委员会在哪里？他们的真相在哪里？加拿大一直表现出开放性，对过去犯下的可怕错误承担责任，中国的开放性在哪里？

特鲁多表示，加拿大人和国际社会关注 对维吾尔人的系统性虐待和侵犯人权行为 非常重要。

加拿大代表40多个国家发表联合声明

特鲁多还强调了加拿大于星期二上午在联合国发表的联合声明。

星期二 （6 月 22 日）上午，加拿大驻联合国大使莱斯利·诺顿 （Leslie Norton）在中国发表一个声明后立即代表 44 个国家发表联合声明，呼吁中国政府允许包括联合国人权事务高级专员在内的独立观察员 立即、有意义地并不受限制地进入 新疆”。

诺顿说， 我们对新疆维吾尔自治区的人权状况表示严重关切 。

在加拿大驻联合国大使宣读声明前，中国代表俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、委内瑞拉、伊朗、叙利亚和斯里兰卡宣读了一个声明，指责加拿大在对待原住民问题上严重侵犯人权，并提到今年 5 月在加拿大不列颠哥伦比亚省坎卢普斯发现了 215 具原住民儿童的遗骸。

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（CBC）