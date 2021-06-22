加拿大与中国在联合国就人权问题发生对峙

加拿大宣读联合声明

加拿大在联合国人权理事会宣读了关于中国的联合声明，日内瓦的许多外交官和非政府组织等待这一声明已有几天，以留给中国准备辩护的时间。

加拿大驻联合国大使莱斯利·诺顿 （Leslie Norton）表示，我们对新疆维吾尔自治区的人权状况表示严重关切。

可靠的报道表明，新疆有超过一百万人遭到任意拘留，维吾尔人和其他少数民族遭到广泛监视，维吾尔人的基本自由和文化受到限制。 加拿大驻联合国大使莱斯利·诺顿 （Leslie Norton）

北京否认这一数字，并称设立的职业培训中心是支持就业和打击宗教极端主义的机构。

加拿大驻联合国大使莱斯利·诺顿同时表示，在新疆还有关于酷刑、不人道和有辱人格的待遇或处罚、强迫绝育、性暴力和性别歧视暴力以及当局强迫儿童与父母分离的报告。

包括美国和法国在内的 44 个国家签署了这份联合声明，声明呼吁中国立即允许包括联合国人权事务高级专员在内的独立观察员不受限制地进入新疆，终止对维吾尔人和其他穆斯林的任意拘留。

示威者在不列颠哥伦比亚省最高法院前谴责中国政府任意拘留维吾尔少数民族。 照片：Maggie MacPherson/CBC

莱斯利·诺顿还说，最后，我们对《国家安全法》下香港基本自由的恶化和西藏的人权状况继续深表关切。

在此之前，已有数十个国家就新疆维吾尔人和其他少数民族的困境发表声明，指责中国。

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特 (Michelle Bachelet ) 本周一表示，她希望今年能够真正有意义地进入新疆地区，而人权捍卫者则呼吁联合国采取强硬态度。

加拿大原住民状况

一位中国代表对加拿大做出了回应，在加拿大驻联合国大使之前宣读了一份联合声明，代表俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、委内瑞拉、伊朗、叙利亚和斯里兰卡，指责加拿大在对待原住民问题上严重侵犯人权。

该声明引用了今年 5 月在加拿大不列颠哥伦比亚省坎卢普斯发现的 215 具原住民儿童遗骸的可怕事实，并呼吁对所有针对原住民的犯罪案件进行调查，这一声明说，在 1830 年代至 1990 年代之间，加拿大有超过 150,000 名土著儿童被强行从父母身边带走。

这些国家还对加拿大对移民的歧视以及他们在加拿大拘留中心受到的不人道待遇深表关切。

白俄罗斯的代表宣读了另一份代表 64 个国家支持中国的联合声明，强调香港、新疆和西藏是中国的内政。