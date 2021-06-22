加拿大大西洋三个省份本周一零新增病例

新斯科舍省的首席卫生官罗伯特·斯特朗 （Robert Strang）在一份声明中表示，这是该省自 3 月 29 日以来首次报告新增病例为零。

他在声明中说：

我们都应该为我们努力做到了这一点感到自豪，但请不要放松警惕。 新斯科舍省的首席卫生官罗伯特·斯特朗 （Robert Strang）

新不伦瑞克省扩大了接种第二剂疫苗的群体，周一也没有报告有新增 COVID-19 病例。

在爱德华王子岛 (PEI) 省，本周一没有新增 COVID-19 病例.

PEI 省长丹尼斯·金 （Dennis King）在接受加拿大广播公司 CBC 主持人 Louise Martin 的采访时说，加强针对 COVID-19 的安全措施，将可能使爱德华王子岛成为今年夏季人们度假的理想目的地。

他说， 我们将让今年成为一个非常积极的旅游年。

大西洋沿岸的另一个省份 - 纽芬兰和拉布拉多省本周一没有更新该省的 COVID-19 跟踪数据。

(CBC)