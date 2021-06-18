大付先生访谈：“我在加拿大做农场；和孩子们一起成长令我快乐”

我是从推特上认识大付先生的，他常常会分享做为加西平原农场主的日常生活，以及他的家庭。

“做农场是阴差阳错”

大付表示，移民之后，他最早是在温哥华，做药物检测方面的工作，一口气做了十来年。后来，他生病了，病得比较重，就不得不离开了化学实验室。

然后，又是阴差阳错，他来到了萨斯喀彻温，到了之后，觉得农场很好，生活环境也很好，就做了一段时间。结果，自己的身体恢复了。他一想，既然命中注定，这可能是他生命最该待的地方，就待了下来。

最初，大付先生的太太不放心，就让大儿子在农场陪着他一起做，也是照顾他。当时，大儿子才18岁，但是做着做着，儿子对农场经营的兴趣热情比父亲还大。

大付先生说，我们父子两个，很难说是谁推动了谁。

相关视频：大付专访 （新窗口）

大付的农场。 照片：大付提供

做农场酸甜苦辣，并不容易

最初，他们虽也经历了很多困难，不过，农场一直处于上升期。但后来，还是遭遇到了一次大挫折，儿子毕竟还年轻，受到的打击也比较大。

大付先生的总结是，听上去做农场田园诗意，实际上也是酸甜苦辣，并不容易。

他介绍说，真正在经营农场过程中，最困难的是两件事情。

首先是，你要居住在偏远的乡间，你会失去很多城市生活的方便，人要承受更多的孤独，和心理上的障碍。

再有就是，虽然小时候是在中国农村长大，但是加拿大农场的整个种植，方法、习惯、规模、和设备大的程度，对他也是完全陌生的。

实际上是，一切都从零开始。

加拿大虽然历史不长，但是很多积累的经验和方式也不是那么快就能学会的，学习的过程还是遇到相当的困难的。

他表示，做农业要面对气候变化和国际行情等不确定因此，启动投资也不小，体力上、心理上也很有挑战。

对于有做农场念头的人，他的忠告是：三思而行。

大付农场的两只爱犬。

“和孩子们一起成长令我快乐”

大付常常在推特上描述自己家里的日常，太太、三个儿子，家里两条狗，以及加西的旷野风光。

接受采访时，他表示，自己从来就不喜欢家长高高在上的那一套，他一直是像朋友一样对待自己的孩子。

有时候，孩子们甚至会说，爸爸，你怎么这么笨，他也不会觉得被冒犯。

大付先生表示，自己农场生活遇到的障碍之一，就是有时候机器会出现故障，需要要求助于维修人员。作为第一代移民，关于机械专业术语方面的缺失，很令自己头大。幸亏孩子们长大了，他们承担了很多这方面的工作。

大付先生开心表示，和孩子们一起成长是一件幸福的事情，令他意识到，不仅仅是家长教育孩子，孩子的成长过程对父母也是一种培养。

他称，自己在孩子们身上学到很多，比如人格的平等，和进步主义的社会意识。

他举了个例子，这两年的“黑人的命也是命”运动开始，有些中文自媒体经常会把它描绘成“打砸抢”，他于是让孩子们给他讲讲背后的故事。

结果，大大出乎他的意料，孩子从美国当年黑奴的历史，一直讲到今天。令大付觉得，孩子们的视野和知识面，比我们宽广很多。

大付还表示，乡间的生活很大的一个特点，就是家庭氛围非常重，家人更加亲近，无论是夫妻感情还是孩子们间的亲情互动，可能是因为社会的干扰比较少，人的心会静下来，感觉还是家庭的和睦更重要，能从中享受到非常多东西。

现在，孩子们都已经长大，连他最小的儿子也已经上了大学。

他表示，自己到了享受生活的年纪，接下来只希望孩子们有正确的价值观，和社会责任感，他们过得充实快乐，自己就很满意了。

他给自己在家中的定位是，当家里遇到危机，或是孩子们遇到大的挫折沮丧时，他能够成为背后支撑一家人的力量。

幸福和谐一家人。 照片：大付提供

“我眼中，到处是美好”

大付很诚恳地建议，新移民来到加拿大，应该更深入和细致地了解这个国家，了解他的文化和社会，不能以过去的经验和思维作为判断标准。

他提及自己做农业多年，看到加拿大人做事和管理的先进性，是很值得学习的。

他说，我看加拿大，到处是阳光，到处都是美好。

大付的农场。 照片：大付提供

彦子采访、编辑