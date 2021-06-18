特鲁多宣布 7 月底前加拿大将再收到 6800 万剂疫苗

他说，从现在到 7 月底，我们将收到超过 6800 万剂疫苗。

特鲁多在前往欧洲、参加完七国集团和北约峰会回国后，与其他加拿大人一样，先到酒店等候检测结果，阴性结果出来后即自己继续完成 14 天隔离。

特鲁多表示，随着数百万剂疫苗比预期提前到货，这将增加加拿大接种第二剂疫苗的人数，他补充说，我们还将收到来自美国的更多疫苗。

疫苗护照

加拿大总理贾斯汀·特鲁多同时表示，联邦政府目前正在与各省就疫苗接种证书的中期解决方案进行合作，这一证书将允许已接种两剂疫苗的加拿大人出国旅行。

他说，我们正在研究一些便于其他国家认可的加拿大人的旅行方式。加拿大广播公司早些时候报道说，渥太华计划分两个阶段推出这一措施。

首先，乘客将使用 ArriveCAN 应用程序给自己的疫苗接种证明拍照。特鲁多承认，这不是一个理想的解决方案，但将能够迅速实施，让完全接种了疫苗的人在今年夏天能有更多选择。

第二阶段则是推出一个更强大的数字化项目，特鲁多说，这个项目需要各省的支持，省份需要从各自的数据库提供完成接种疫苗的人的信息。

（Radio-Canada）