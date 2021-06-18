加拿大的原住民现在可以在身份证件中使用自己的传统姓名

政府的这个决定是为了响应加拿大真相与和解委员会 （Truth and Reconciliation Commission / Commission de vérité et réconciliation du Canada）的行动呼吁，该委员会在 2015 年提出呼吁，要求政府允许原住民寄宿学校的幸存者们及其家人恢复被寄宿学校系统更改的姓名。

原住民名字被改为欧洲人名字

专门研究原住民法律的律师兼法学家瑞安·比顿 (Ryan Beaton) 对联邦政府的决定做出了反应。他说：

在加拿大历史上，原住民被不同的机构系统改名，被剥夺了原有的传统名字，取了欧洲人或来自基督教的名字。 专门研究原住民法律的律师兼法学家瑞安·比顿 (Ryan Beaton)

对于原住民可以恢复原姓名，瑞安·比顿表示， 这当然是积极的一步，肯定有助于想用自己原住民名字的人，但这一步只是所有问题中的很小一部分，还有很多工作要做。

政府立法案加强尊重原住民权力

加拿大原住民服务部长（Indigenous Services Minister ）马克·米勒（Marc Miller ）表示，这个决定可能会影响到数十万希望在官方文件上恢复自己原名的原住民。

加拿大公民和移民部长（Citizenship and Immigration Minister）马尔科·门迪奇诺 (Marco Mendicino) 也表示， 这不仅适用于原住民寄宿学校的幸存者，也适用于其他被剥夺了姓名的人。 而且政府将免除在护照、公民证等证件上更名过程的所有费用。

加拿大护照 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

2015 年，加拿大真相与和解委员会提出了 94 项行动呼吁，其中大部分至今仍未实现，但联邦政府已经根据这些呼吁提交了两项法案，旨在于把尊重原住民权利纳入公民宣誓中，并使加拿大的原住民法律符合《联合国原住民权利宣言》。

原住民服务部长马克·米勒说， 现在原住民将可以在护照上看到自己的传统姓名，这不仅是一个象征性的问题，而且是一个深刻的身份标志。

（CBC / Radio-Canada）