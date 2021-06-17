安大略省上诉法院法官 Mahmud Jamal 被提名为加拿大最高法院法官。

加拿大广播公司报道说，马哈茂德·贾马尔精通双语，于 2019 年出任安大略省上诉法院 （ Court of Appeal for Ontario）的法官，并曾在加拿大最高法院就民事、宪法、刑事和监管领域的 35 起上诉案件中出庭。

作为第一位被提名进入加拿大最高法院的有色族裔，他还曾经在蒙特利尔市的麦吉尔大学 （McGill University）教过宪法，并曾在多伦多约克大学（York University ）的奥斯古德霍尔法学院（Osgoode Hall Law School）教过行政法。

哈茂德·贾马尔将接替目前任职时间最长的最高法院法官罗莎莉·阿贝拉 (Rosalie Abella) ， 罗莎莉·阿贝拉将于 7 月 1 日，也就是她 75 岁生日时退休。

第一位被提名进入加拿大最高法院的有色族裔

加拿大广播公司报道说，马哈茂德·贾马尔于 1967 年出生于肯尼亚内罗毕，在英国长大，他的家庭原籍印度。

他在最高法院法官申请的问卷中写道，1969 年他全家搬到英国，以寻求更好的生活。1981 年，他的家庭迁到加拿大，在埃德蒙顿市定居，他在埃德蒙顿市上的高中。

他说， 像许多其他人一样，我在日常生活中经历了歧视。作为一个孩子和青年，我曾因为我的名字、宗教信仰和肤色而受到嘲笑和骚扰。

麦吉尔法学学位和耶鲁法学硕士学位

贾马尔说，他是全家第一个上大学的人。

在获得多伦多大学经济学学位后，他前往麦吉尔大学法学院学习普通法和魁北克民法，获得法学学士学位，然后又去耶鲁大学法学院获得了法学硕士学位。

任命程序

根据自由党政府对加拿大最高法院法官的任命程序，加拿大前总理金·坎贝尔（Kim Campbell）领导的法院咨询委员会需先向加拿大总理特鲁多提交三到五名候选人的短名单。

这一人选短名单将交由利益相关方进行审查，包括省和地区的检察长、相关内阁部长、反对党的司法影子部长和众议院的一些委员会。

加拿大广播公司报道说，金·坎贝尔和加拿大司法部长大卫·拉梅蒂（David Lametti）不久将出席众议院司法委员会的特别听证会，阐述有关对最高法院新任法官的筛选和提名。

这一听证会预定将由渥太华大学（ University of Ottawa）法学院民法系主任 Marie-Eve Sylvestre 主持。

（Peter Zimonjic （新窗口） · CBC News）