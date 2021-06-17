美国向加拿大捐赠 100 万剂 COVID-19 疫苗，周四晚运抵多伦多

美国一位不愿透露姓名的白宫官员说，这批疫苗是在美国生产的，将于今天（6月17日）晚些时候运抵多伦多。

美国在全球广泛捐赠疫苗

送给加拿大的这批疫苗属于美国政府在早些时候宣布的广泛捐赠疫苗战略的一部分。

截止到本月底，美国预计将在全球范围内捐赠约 8000 万剂新冠疫苗，今天运到加拿大的 100 万剂也属于其中之一。

此外，在英国举行的七国集团 （G7）峰会期间， 美国总统乔·拜登 （Joe Biden）还宣布，美国将在今后一年中购买并捐赠 5 亿剂辉瑞 （Pfizer）疫苗。

在这一七国集团峰会上，加拿大也承诺将捐赠多达 1 亿剂疫苗，为全球结束大流行病进行努力。

今年早些时候，美国已经对加拿大 借出 了 150 万剂阿斯利康 （Astra Zeneca ）疫苗。

2021年6月17日, 美国向加拿大捐赠 100 万剂 Moderna COVID-19 疫苗。 照片： CBC / Tyson Koschik

加拿大公共服务和采购部长（Public Services and Procurement Minister ）阿妮塔·阿南德( Anita Anand) 证实，新增的 100 万剂疫苗将于今晚运到，她感谢美国拜登政府提供的合作。

她在给加拿大广播公司 CBC 新闻部的一份声明中说：

我们继续与包括美国在内的世界各地的合作伙伴合作，以确保加拿大人获得疫苗，并帮助满足国际需求。 加拿大公共服务和采购部长（Public Services and Procurement Minister ）阿妮塔·阿南德( Anita Anand)

美国 vs 加拿大

最近几周来，加拿大的疫苗接种速度大大加快，但在接种第二剂疫苗方面仍落后于美国。

到目前为止，超过 44% 的美国人口被认为已完全接种了疫苗， 在加拿大，完成两剂疫苗的比例刚刚超过 14%。

不过总体而言，加拿大人对疫苗的热情似乎要美国人高得多，大约 65% 的加拿大人接种了第一剂疫苗，在美国，根据美国疾病控制中心 （ Centres for Disease Control）的数据，美国完成一剂疫苗接种的比例为 52%。

美国政客希望加拿大尽快完成全民接种

疫情爆发后，加拿大和美国边境从 2020年 3 月下旬起暂时关闭，禁止非必要人员过境。 照片：Radio-Canada / Ben Nelms

一些美国政客热衷于看到有更多的加拿大人能完成两剂接种疫苗，以便促使特鲁多政府开始取消边境限制。

加拿大联邦政府曾表示，有望在 7 月初开始取消一些边境限制，但没有承诺具体的时间框架。

不断收到疫苗

在今天宣布的美国增赠的 100万剂疫苗之前，加拿大本周已经预计将会收到大约 950 万剂 COVID-19 疫苗。

在这 950 万剂中，710 万剂来自 Moderna 公司，这些疫苗将分两次单独发货。

（Katie Simpson （新窗口） · CBC News）