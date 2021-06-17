疫情过去后，分隔空间用的大量有机玻璃面板该怎么处理？

魁北克省环境部长 Benoit Charette 明确表示，到了解除限制的时候，这些有机玻璃板对环境来说是一个挑战。

目前魁北克省没有公司来回收这种塑料，魁省回收机构 Recyc-Québec 和省环境部现在对于该如何处理这些板子感到一头雾水。

省环境部长 Benoit Charette 说：

简单地说，目前没有任何选项可以让我们为一年来投放到魁北克市场中的这些有机玻璃找到新的用途。 魁省环境部长 Benoit Charette

魁北克省环境部长 Benoit Charette 照片：Radio-Canada / Sylvain Roussel

生态废物管理组织 Front québécois pour une gestion écologique des déchets 的总经理 Karel Ménard 说，有机玻璃是一种可通过加热或解聚来进行回收的塑料，但 [...] 这不是一个能带来利润的市场。

Karel Ménard 解释说，我们必须找到一个市场，因为回收和再循环当然好，但如果没有市场，没有需求，我们将被困在那里。

确保回收是第一步

疫情爆发后，政府机构、办公场所、学校、商店、餐馆等都设置了大量有机玻璃面板，以争取阻挡飞沫传播病毒。 照片：Radio-Canada

Karel Ménard 接着表示，在寻找处理有机玻璃解决方案的同时，环境部至少可以为回收者提供一些激励措施，以确保所有在市场上的这些有机玻璃板能被回收回来，现在几乎每家商店都有这种有机玻璃板。

他说，首先要把这些面板有秩序地回收并储存起来，如果我们能有大量高质量的有机玻璃，肯定会有公司感兴趣。

（Valérie Gamache （新窗口）/ Radio-Canada）