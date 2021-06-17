蒙特利尔中餐馆“诚实菜谱”国际走红：疫情期生意逆势增张

今年一月，蒙特利尔一位居民发推，推荐自己最喜欢的中国餐馆，还附上了餐馆的菜单 —— 菜单上是大家熟悉的家常菜，比如猪肉炖粉条、鱼香肉丝、干煸四季豆、或是鱼香肉丝，但有意思的是，餐馆在每一道菜的后面有老板的评语，比如：这道菜的水准我们还不是100%满意，很快会有提高；这道菜味道不是那么好，但你自己看着办；或者是，我不熟悉美式中餐，不明白这道菜为什么这么走俏；或者......

那条推文和诚实菜单在推特迅速走红，得到上万转发，很快就有媒体开始联络餐馆老板费飞钢先生，要求做访问了。

第一个和他联络的著名媒体是《南德意志报》。紧接着，《纽约时报》《卫报》，CNN，澳洲Sky电视，本城的媒体和加拿大国家广播公司CBC也很快跟进，多间媒体为他做过专访 —— 他成了真正的国际网红。

当我走进位于康卡地亚大学附近的戴阿姨餐馆时，老板费飞钢很快走过来招呼。他笑着说，中文媒体的采访，加拿大广播公司是第一间。

餐馆和安静，虽然蒙特利尔已经解除了疫情餐馆酒吧的禁令，但费先生决定还不急着开放，依然靠外卖为主。

包括《纽约时报》、《南德意志报》、CBC、Sky TV 等著名媒体采访过费老板。 照片：Yan Liang

诚实菜单

说起那份著名的 诚实菜单 ，费飞钢解释说，从他做餐馆开始，就发现很多本地人并不了解中国菜。有时候他们发现点的菜和自己想象的不一样，有时候他们可能点错了，因为名字类似。所以，他觉得还是应该让他们了解自己点的是什么。



七年前，戴阿姨餐馆开张没多久，他就设立了网站。从五、六年前开始，他就在上面从自己的角度描述原材料、口味、菜的来源等，然后，给出诚实评语。



他说，经常有客人告诉他，你的菜单很有趣，也很有帮助。



他的餐馆始终在英文平台上有曝光率，也积累了一定的名气和人气。



但没有想到，直到今年才突然蹿红。



现在，他不仅仅有文字的介绍，还开设了自己的YouTube频道，给每道菜录制了点评。他的诚实、 （新窗口）幽默、独特、另辟蹊径、和与时俱进得到了关注和回报。



他表示，对餐饮业来说，每天新年之后本来是生意最淡的，但因为突然在媒体爆红，他的生意比往日还火爆。他说，直到现在其实都不错的。所以说，疫情期我们保持住了一个水平。所以，我们过得还挺好的，反正我们一直是不紧不慢的。



疫情看似正在慢慢受到控制，如果蒙特利尔开放旅游，他相信会有很多来自不同地方的游客来光顾他这个小餐馆的。

Kim Belair的这条推特让戴阿姨走红国际。 照片：Kim Belair tweet



IT男变身餐馆老板

费先生介绍，出生在江苏乡村，家里很穷。自己的经历可谓 神奇 ，从乡村走出来，到镇上、县城读中学，然后，考入了天津大学读计算机专业。

戴阿姨原来是老板朋友的妈妈。 照片：Yan Liang



大学毕业后，他曾在国内的著名科技公司工作。十五年前移民加拿大，也一直在一间美国IT公司工作，直到去年新冠疫情爆发，公司大裁员，他才离开。



他说，原本要全职上班，餐馆的经营上，他自己只是出主意。现在，他反而有更多的时间专注餐馆经营。



他的餐馆叫做 戴阿姨 ，这个名字很亲切，听着有家常的味道。



费先生介绍说，戴阿姨是他一位朋友的妈妈，来自吉林。十多年前，戴阿姨来蒙特利尔，在家里做千层饼给他们吃，非常美味。他说，自己跟着戴阿姨学习做千层饼，也做得不错。



他就说，如果我以后开餐馆，就用戴阿姨做餐馆的名字。



戴阿姨爽快同意了，还把自己的形象也 借 给了他。



费先生说，我看到戴阿姨，一辈子就做一种菜，做得很牛。我觉得，我做餐馆也想做成有自己特色的东西，而且是不紧不慢的。不管别人怎么做怎么忙，我就按我自己的风格做。



想做成一间体验店

费先生带我参观他们的二楼 —— 原来上面一层空间更加宽敞明亮，设计以桦树和鲜黄色的点缀为主，这里是他一心想继续完成的梦想，称做戴阿姨俱乐部。



疫情前，他曾在这里举办学英语、学法语的讲座，还请IT人士交流如何打入本地职场等对新移民有帮助的话题。而且，已经举办了十来次活动，还专门请人重新进行了设计 —— 可惜，刚刚装修好，疫情开始了。



他说，疫情结束之后，希望能更好地经营一下二楼的俱乐部，主要还是希望能吸引新移民的参与，给一些小型会议和公司提供场地。



他说，我们有空间，而且在市中心，希望能派上用场。



他还希望，以后，所有光顾的客人，如果愿意，可以在他的YouTube平台上，讲述自己的故事。现在正是个契机，可以让我更专注，经营这个俱乐部。