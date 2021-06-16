加拿大 5 月通胀率升到 3.6%

统计局在周三 （6 月 16日）的报告中说，从住房、汽车到食品、能源和消费品，几乎所有东西的价格都在以比平时快得多的速度上涨。

从 2020 年 5 月到今年 5 月的一年中，住房成本增加了 4.2%，是自 2008 年以来住房成本的最快增长。

家具一年涨价近 10%

不但住房成本增加，家具和电器的价格也上涨了 4.4%，为自 1989 年以来所谓耐用品的增长最快的速度。

家具的价格涨幅更为引人注目，在过去一年上涨了 9.8%，是自 1982 年以来的最大涨幅。

上个月，加拿大政府对来自中国和越南的某些类型的软垫家具开始征收高达 300% 的关税。

汽油涨价 43%

汽油价格在过去一年上涨了 43%，这个数字看起来特别高，当然，这也是由于去年 5 月时疫情封锁导致市场对汽油的需求跌到低谷，价格大幅下降。

不过，即使按月计算，与今年 4 月份的水平相比，5 月份的汽油成本上涨了 3.2%。

新车涨价 5%

在交通领域，汽油并不是唯一变得更加昂贵的部分，新车的价格在过去一年中上涨了 5%，这是自 2016 年以来汽车价格的最大涨幅，最大的原因是半导体持续短缺，这是一个全球趋势。

与此同时，酒店住宿的价格上涨 6.7%，为自疫情大流行后酒店住宿需求暴跌以来的最高水平。

美国通胀更热

经济学家预测到通胀数据会强劲，彭博社 (Bloomberg) 调查的分析家们曾一致预计 5 月通胀率将达到 3.5% 左右。

但通货膨胀率的实际数字高于经济学家们预测，这表明加拿大的经济在 COVID-19 期间停滞不前后, 现在确实开始进入高速发展阶段。

道明银行 TD 的经济学家詹姆斯马普尔 (James Marple) 说， 我们现在已经过了开始升温阶段，加拿大的通货膨胀很热。

不过, 尽管加拿大的通胀率很高，但还比不上美国，今年 5 月美国的年通货膨胀率达到 3.8%。

(CBC)