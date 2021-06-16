特鲁多从欧洲回来后在酒店隔离，新冠检测阴性

加拿大广播公司报道说，星期三（6月16日 ）早上，特鲁多的 COVID 检测结果已经出来，为阴性，这意味着特鲁多将可以离开酒店，到其他地方继续完成 14 天隔离。

入住三星级酒店

加拿大总理特鲁多和加拿大代表团前往英国和比利时参加了七国集团峰会、北约峰会、加拿大-欧盟峰会，从海外返回后他们入住了首都渥太华机场附近的一家三星级酒店，酒店为他们提供了盒饭。

在没有获得阴性结果之前，代表团成员都不会离开酒店房间。

在比利时期间，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）参观了位于布鲁塞尔附近的辉瑞 Pfizer 工厂。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

加拿大政府在今年早些时候出台了一项规定，要求从海外返回的旅客必须在政府指定的酒店住最多三个晚上，等候 COVID 检测结果，若结果阴性，才能回家完成隔离。

在这场官方海外旅行开始前，总理办公室表示，加拿大总理及官方代表团成员将遵守政府的所有有关 COVID-19 的旅行规定。

在 6 月 10 日 - 15 日的这次欧洲之旅启程前和旅途中，特鲁多和代表团成员都接受了多次 COVID-19 检测。