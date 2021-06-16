华裔导演张侨勇新作聚焦封城期普通武汉人：“山川异域，风月同天”

加拿大华裔导演张侨勇（Yung Chang）在疫情期完成了纪录片《武汉武汉》。

它从2020年2月下旬，新冠疫情大爆发，武汉封城之后开始。镜头跟踪、展示了五位疫情中的武汉普通人：一对年轻的夫妇，正期待他们第一个孩子诞生，一名急救室的医生，从外地支援武汉的方舱医院心理治疗师，武汉第五人民医院的护士，和普通的病人。

张侨勇：这是有意识的选择

有些出人意料的是，片中没有出现疫情中武汉的混乱，民众的恐慌无助或愤怒不满，反而是非常温和、安静的。

但对我来说，希望能以人性化的手法讲述武汉。很多西方人不了解武汉，还以为就是个小村子小镇，里面有个海鲜禽类市场。

华裔导演张侨勇疫情期完成《武汉武汉》。 照片：wuhanwuhandoc

我非常喜欢一句话“山川异域，风月同天”，这对我是非常重要的一句话。我个人了解武汉疫情有不同的层面和角度，中国大陆也有很多不同角度的疫情叙事，但我个人，就是希望呈现我们共同的经历。 导演张侨勇

制片人梅美仪：影片的最终决定权在张侨勇手中，他非常棒，我喜欢他的片子。我们很快就决定，这不是一部关于疫情争议和政治的片子，而是讲述人和人性的故事。

华裔制片人梅美仪（DIANE QUON）：曾在NBC和派拉蒙等影视公司担任市场总监多年。2016年开始投入独立纪录片制作。2019年，制作的第一部纪录片《滑板少年》（导演刘冰）得到奥斯卡最佳纪录片提名。

《武汉武汉》摄影师们在工作。 照片：wuhanwuhandoc

崭新的导演体验

张侨勇为电影观众熟悉是因为之前他得到奥斯卡最佳纪录片提名的《沿江而上，Up to Yangtze》以及《千锤百炼，China Heavyweight》，当中真实的人物故事，以及叙事方式令观众产生共鸣。前者还得到金马奖最佳纪录片奖（2008） 相关阅读：

不过这一次，与以往他的导演经历都有所不同。

张侨勇：武汉疫情爆发的时候，我并没有在武汉。当时，是一个制片公司正在武汉拍摄关于长江的纪录片，但是疫情突然爆发，他们于是改变了计划，决定分头寻找跟踪拍摄平常武汉人在疫情中的经历。

他们请我来做导演，我得到了300多个小时的素材，最终剪辑完成了这部纪录片。

我在多伦多，我的团队在洛杉矶，而最初的素材来自武汉。

我收到的300个小时素材中，原本有9个人的故事，最终，我们选择了其中的五个。

但是，这部片子我是担任了剪辑师的角色，观看素材的过程，我可以很快看到，哪个人物的故事更有震撼力，我更喜欢哪个故事。

比较困难的是，如何同时讲述多个人物的故事，而人物故事的推进要有一种戏剧性的联系，必须是有机地联系。

我希望这对夫妇婴儿的诞生来支撑整个片子，因为它传递出一种感受。

作为导演，我无法控制观众的感情，因为每个人都是不一样的，但我希望观众能够感受到，我们共同经历了这场大疫情，无论是年长还是年少，是失去了至亲或是依然在隔离当中。

一对年轻夫妇，武汉封城期等待孩子的降生。 照片：wuhanwuhandoc

“山川异域，风月同天”

张侨勇和团队从去年四月开始制作这部片子，之后不久武汉解除了封锁，但疫情在加拿大和全世界正慢慢展开。

张侨勇：非常有意思，看着那些素材，就像是看到了这里的未来，强烈的预感到有什么即将发生 —— 那段时间我常做噩梦。

也是在那段时间，我觉得，我不想剪辑一部完全是医院的片子，那对年轻夫妇的故事，开始更清晰了。

针对亚裔仇恨带来震撼

在影片的剪辑过程中，随着疫情推进，加拿大和美国发生大量针对亚裔的仇恨歧视事件，这令张侨勇和他的团队非常感慨。

张侨勇还分享了自己在疫情期的遭遇。去年三月，他和女儿在多伦多大街上，有人对他们恶语相向，用种族主义语言咒骂华人。

张侨勇：事件发生不久，我收到了邀请来执导这部纪录片，我也很为收到的素材感动。我决定接受这个邀请，以此把这类反亚裔反华裔的情绪引导至一个大家分享的人性故事。

《武汉武汉》制片人之一梅美仪（（DIANE QUON ） 照片：wuhanwuhandoc

我们非常希望能够通过这部片子，进行对话。让大家了解普通的武汉人，中国人，看到人性，看到普通人的经历。针对亚裔的种族歧视和仇视不是什么新鲜事，但还是震惊，尤其是当我们同处于一场大疫情的时候。 制作人梅美仪

这部影片的配乐是来自武汉的花伦乐队，而制作公司SAInc and Starlight Media，也就是《疯狂亚裔土豪》的制作公司，著名影星甄子丹也是这部片子的制片人之一。

武汉第五人民医院，医生们把自己的照片贴在胸前。 照片：wuhanwuhandoc

RCI 梁彦 采访、制作