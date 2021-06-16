新研究：许多化妆品中含极难分解的潜在有害化学物质

本周二 (6月15日) 发表在《环境科学与技术快报》(Environmental Science & Technology Letters)杂志上的这一研究称，化妆品很少在标签上披露一种名为 多氟烷基物质 (PFAS) 的成分。

什么是 PFAS？

PFAS 是一组超过 4,700 种的人造化学物质，上述研究的联合作者、多伦多大学 (University of Toronto) 教授米里亚姆·戴蒙德 (Miriam Diamond) 说, 最让人担忧的是，PFAS 非常持久, 可以持续数年……甚至数十年。

多伦多大学 (University of Toronto) 教授米里亚姆·戴蒙德 (Miriam Diamond) 照片：Miriam Diamond

因此, 这类物质经常被科学家称为 永久的化学物质 , 随着时间的推移, 它们可以非常持久地留在人体内或环境中, 积累到相当高的水平。

PFAS 被用于润滑剂、防污剂、防水、不粘涂料和消防泡沫，从地毯到化妆品再到食品包装的产品中都能找到。

PFAS 的危害有多大？

对 PFAS 的详细研究很少，但已有的研究显示, PFAS 对人类健康的影响包括: 癌症风险增加、免疫反应和生育能力降低、新陈代谢改变和肥胖风险增加。

在澳大利亚，一位模特走秀前正在化妆，涂唇膏。最新研究发现，许多化妆品里含有潜在有害化学物质 PFAS。 照片：Reuters / Jason Reed

但加拿大卫生部 (Health Canada ) 表示，有证据表明, 正在取代这三组物质的其他 PFAS 也对环境或人类健康有影响。

因此, 加拿大政府正在考虑将所有 PFAS 作为一个整体进行监管。

哪些化妆品里有 PFAS ？

在化妆品中, PFAS 最常见于 长时间不脱落 的液体唇膏和粉底里, 还有防水睫毛膏中。

Haneen Al-Soheli 是渥太华市的一位婚礼化妆师，有时会为客户选择持久并防水的化妆品。 她说，她在挑选化妆品前会仔细检查其成分，但并不知道化妆品中可能含有 PFAS。 照片：haneen-al-soheli

在上述研究测试的化妆品中, 研究人员发现 52% 的产品含有 高 氟物质， 包括：

82%的防水睫毛膏;

58% 的其他眼部产品，如眼影、眼线笔和眼霜;

63% 的粉底;

62% 的液体唇膏。

这些化妆品往往被涂在嘴唇上或靠近眼睛的地方，研究人员表示，舔嘴唇的动作、皮肤吸收、泪管吸收，都能使PFAS 进入到人的体内。

(Emily Chung （新窗口）, Alice Hopton （新窗口）, Inayat Singh （新窗口） · CBC News )