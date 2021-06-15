安大略省政府将拨款一千万加元用于原住民寄宿学校墓地的查找和纪念。

上个月，BC省坎卢普斯市在当地原住民寄宿学校旧址发现了两百多具死亡儿童的遗骨。此事引起全国关注和原住民社区的强烈反应。

安大略省原住民事务部长里克福特（Greg Rickford）在星期二的新闻发布会上表示，寻找死亡儿童遗骨工作的每一个阶段都将听从原住民社区的引导。省政府还将聘请考古学家、历史学家和法医学专家指导相关研究和现场挖掘。

安大略省先后有过18所原住民寄宿学校。加拿大真相与和解委员会已在该省找到12处墓地遗址。安大略省新民主党议员马玛克瓦（Sol Mamakwa）说，如此大的工作量，三年拨款一千万加元远远不够。 我们欢迎这个决定，但希望这仅仅是个开始。

据加拿大真相与和解委员会估计， 至少有426个原住民孩子在安大略省各寄宿学校死亡，还有数目不明的孩子下落不明。

加拿大联邦政府已拨出2710万加元帮助原住民社区寻找寄宿学校墓地遗址。

（CBC, un article d’Adam Carter adapté en chinois par Wei Wu)