大部分加拿大中小企业愿意让员工在疫情后继续在家工作

加拿大发展银行的首席经济师克雷鲁（Pierre Cléroux）说，目前在许多经济领域存在劳动力短缺的问题，企业需要付出更多努力来留住员工。

在这次调查的受访者中，超过四分之一（27%）的中小企业老板说，远程工作让他们得以扩大招聘范围。超过半数（54%）的雇员表示，是否可以远程工作是他们应聘和接受一个新职位的决定性因素。

克雷鲁说，新冠疫情让许多企业不得不让员工以远程方式工作，但也由此发现，员工在家工作可以同样有效率。调查结果显示，疫情前只有21%的小企业有至少一半员工在家工作，疫情期间这个比例达到42%。

在参加这项调查的雇主们当中，有13%认为远程工作对员工的交流、互动与合作造成不便，有11%认为这种工作方式不适合所有职位，9%认为远程工作影响工作效率。

（Radio-Canada, un article de Philippe de Montigny adapté en chinois par Wei Wu)