加拿大军队二号人物辞职后，特鲁多表示政府机构和军队决不容许不良行为

加拿大军队最近接连有高级将领因卷入性丑闻而辞职，但是引起最新一起辞职事件的却是一场高尔夫球。加拿大军队副总参谋长麦克.鲁洛（Mike Rouleau）中将本月2日与前加军总参谋长万斯（Jonathan Vance）打了一场高尔夫球。此事曝光后，鲁洛星期一（6月14日）宣布辞职。

为什么一场高尔夫球引起轩然大波？

万斯在2015年到2021年期间担任加军总参谋长。他退役后不久就被曝出过去曾与两名女下属有染，违反了加拿大《国防法》中有关军队纪律的条款。万斯因此受到加拿大众议院国防委员会和加拿大军队警察属下的加军全国调查局的调查。目前调查工作仍在进行中，加拿大国防部也承诺委托第三方对军队高层的不良性行为进行调查。

作为副总参谋长，鲁洛是加拿大军队警察总长的直接上司，有权对该部门的调查下达指令或制定方针。因此这场老战友之间的高尔夫球友谊赛引起了利益冲突的疑虑。鲁洛在宣布辞职的声明中表示，他承认这样的活动会让民众对军队的信任受到更大的影响。

但是他同时也表示，这只是一次私人活动，他可以保证参与者完全没有谈到正在进行的调查。他也从未试图影响或指挥调查。他还强调了严格遵守司法程序和无罪推定原则的重要性。

海军总司令贝恩斯也在场

加拿大皇家海军总司令贝恩斯（Craig Baines）也参加了那次打高尔夫球的活动。他已发表声明向全军官兵道歉。而鲁洛表示应由自己为贝恩斯的到场负全部的责任。他说，他与一些老战友保持着友谊并关心他们，其中包括正在接受调查的军官。 他们作为为国家奉献一生的个人，值得我们去关心。

加拿大国防部长萨吉安已经表态，称鲁洛、贝恩斯去和万斯打高尔夫球的行为是 不可接受的 。同时加拿大军队警察总长西蒙.特鲁多（Simon Trudeau）表示，鲁洛从未对任何调查下达过指令。

万斯被指与一名女下属保持多年的情人关系，并曾在2012年给一名比他年轻得多的女性军人发过一封内容涉及色情的邮件。

（Un article de Radio-Canada, adapté en chinois par Wei Wu)