打了疫苗才能抽奖：阿尔伯塔省推出百万加元疫苗彩票

阿尔伯塔省省长杰森·肯尼 (Jason Kenney) 表示，这是一项很好的投资，可以鼓励对疫苗犹豫不决的阿尔伯塔人接种疫苗，推动重开计划的正常进行。

这一名为 Open for Summer 的疫苗彩票将在今年夏季开三次奖，每次的中奖金额为 100 万加元，只有接种了疫苗的阿尔伯塔人才有资格抽奖。

阿尔伯塔省政府一直在绞尽脑汁让人们去打疫苗，最后从美国和加拿大曼尼托巴省的类似抽奖活动受到启发，推出了这一彩票。

85% 的人愿意打疫苗

阿尔伯塔省省长杰森·肯尼 (Jason Kenney) 督促省民们抓紧打疫苗。 照片：Gouvernement de l'Alberta/Facebook

杰森·肯尼星期一（6月14日）说，省级民意调查显示，大约 85% 的阿尔伯塔人愿意接种疫苗。

他说， 然而，不管是什么疫苗，总会有一些人永远不愿接种。 ... 我们需要努力鼓励 15% 对疫苗持开放态度但还没行动的人，去打疫苗。

阿省卫生部长泰勒·山德罗（Tyler Shandro）表示，疫苗彩票将能通过降低感染率来收回政府投入的成本。

泰勒·山德罗说： 新冠疫情已经让我们损失了数十亿加元，这次抽奖旨在于降低感染的风险，这是对阿尔伯塔省未来的投资。

(CBC)