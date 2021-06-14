特鲁多在比利时参加北约峰会

布鲁塞尔北约峰会

根据峰会后的联合声明，在北约峰会上，成员国领导人讨论了影响跨大西洋安全的威胁和挑战，以及如何共同努力，加强共同承诺，以确保人民的安全。

成员国领导人还对雄心勃勃的议程 - 北约 2030 议程 表示欢迎，该议程涉及北约如何应对不断变化的安全挑战，其中包括气候变化对安全带来的影响。

会议期间，特鲁多重申了加拿大对北约价值观的坚定承诺，包括个人自由、民主、人权和法治。

加拿大总理还宣布，加拿大向北约信托基金（NATO Trust Fund ）捐款 100 万加元，以支持联合国（UN）的维持和平行动，这一基金的目的之一是加强对部署到世界各地联合国维和人员的安全保障。

加拿大与其他盟国一起，对 北约 2030 议程 予以赞扬，并重申了北约的团结和凝聚力。

G 7 峰会

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（ Justin Trudeau）在英国举行的 2021年七国集团峰会上讲话。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

为期三天的七国集团 （G7）峰会星期日在英国西南部康沃尔的卡比斯湾（Carbis Bay）闭幕，在闭幕公报中，七国领袖做出一系列承诺。

在 25 页的公报中，七国集团承诺要结束这场疫情大流行，为未来的疫情做准备，并在推动经济复苏的同时支持绿色革命。

七国领袖还承诺与有需要的国家分享更多冠状病毒疫苗，最多达 20 亿剂。

加拿大承诺的份额是 1 亿剂，这是自由党政府在G7峰会开始时就透露出的信息。

世界卫生组织 （World Health Organization）上周六警告说，目前迫切需要 1 亿剂疫苗来满足全球需求，世界卫生组织还进一步挑战 G7 国家，要求 G7 帮助全球 70% 的人口实现免疫，这意味着到明年这个时候大约需要 110 亿剂疫苗。

七国集团承诺将与有需要的国家分享新冠疫苗，加拿大将提供最多一亿剂疫苗。 照片：Reuters / Dado Ruvic

加拿大的人道主义组织对自由党政府采取的行动表示赞赏。

加拿大世界宣明会 （World Vision Canada）主席迈克尔·梅森泽（Michael Messenger）说, 我们对加拿大在 G7峰会做出与低收入国家分享过剩疫苗的承诺持谨慎乐观态度, 但我们担心这来得太少、太晚了。

另外，加拿大总理特鲁多宣布将把加拿大对气候领域的捐款翻倍，从 26.5 亿加元增加到 53 亿加元。

他说，这笔资金将用来帮助发展中国家建针对气候变化采取行动、减少污染。

公报几次提到中国

在中国问题上，除了在尊重人权方面采取强硬立场外，七国集团的领袖们使用的言辞明显且出乎意料地显得冷静。

七国集团峰会的最终公报中几次提到中国，但语言基本上是中性的，反映出七国集团领导人在如何应对中国方面存在分歧。

(CBC with Canadian Press)