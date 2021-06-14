蒙特利尔市今天起疫情级别降为 “黄色区域”

但蒙特利尔市公共卫生主任 Mylène Drouin 医生警告说，人们仍然不应松懈。

她在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说： 我们必须记住，去年夏天酒吧业爆发了很多疫情，尤其在涉及到室内的活动时，人们必须更加警惕。

Mylène Drouin 医生同时承认： 没有想到病例会下降得这么快。

截止到本周日 （6月13日），魁北克省报告说，全省 12 岁以上的人群中 77% 已经接种了至少一剂疫苗。

蒙特利尔市疫情减轻，餐馆酒吧等逐步开放。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

在转为黄色区域后，蒙特利尔放宽的规定如下：

室内聚会：允许来自两个不同家庭的人可以在私人住所内聚会，但仍需保持两米的距离并戴上口罩，另外，请不要共享饮料或餐具。

室外聚会：人们可以在私人后院、露台或阳台上聚会，最多允许来自不同家庭的 8人或来自两户的所有成员。

餐馆：来自两个家庭的人可以在餐馆的同一张桌子用餐，所有餐馆必须登记顾客信息。

酒吧：酒吧可以营业，但禁止唱歌跳舞。 另外，酒吧、赌场等可接待最多 50% 的顾客

（ CBC ）