加拿大新增病例比两月前减少 80%，72%的人已接种至少一剂疫苗

根据公共卫生署 （Public Health Agency of Canada，PHAC) 提供的数据，截至到本周五，加拿大平均每天新增约 1,500 例新病例，这比两个月前下降了 80%。

自 4 月中旬的顶峰以来，全国新增病例、住院人数和死亡人数均大幅下降。

72%的人至少打了一针

Theresa Tam医生说，加拿大各地已经接种了超过 2770 万剂疫苗，仅在过去一周就接种了 260 万剂。

在所有 12 岁以上的加拿大人中，约有 72% 的人接种了至少一剂疫苗，11.8% 的人已经接种了两剂。

加拿大加快进行 COVID-19 疫苗接种, 从而使感染曲线出现明显下降. 照片：La Presse canadienne / Graham Hughes

Theresa Tam 医生的副手Howard Njoo 医生说， 我们处于有利地位，如果我们继续维持疫苗接种和公共卫生措施，我相信曲线将继续下降。

但 Theresa Tam医生同时表示，加拿大在接种第二剂疫苗有所落后，希望能加快给加拿大人打第二针的速度。

（CBC）