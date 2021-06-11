加拿大新冠疫苗接种速度超预期，专访传染病学教授王培忠：仍需谨慎应对Delta变异病毒

加拿大新冠疫情与疫苗接种：周五，新感染病例为1500例，比两个月前的单日数字下降了80%，住院人数和死亡人数也急剧下降。 同时，加拿大新冠疫苗第一剂的接种率已经达到了总人口的63.6%，总共接种超过了2770万剂。不过，加拿大的第二剂接种率仅10%。

加拿大多伦多大学公共健康学、纪念大学传染病学王培忠教授接受加广中文台专访。

加拿大多伦多大学公共健康学、纪念大学传染病学王培忠教授。（本人提供） 照片：submitted by Wang Peizhong

王教授：我觉得，加拿大目前的接种情况是非常好的。我们的优势显现出来了，甚至比美国还要好，比英国也要好。预计接下来，第二剂接种速度会大大提升，拐点真的要来了。

今年夏天，我们可以比去年放松一些，但仍不能像疫情之前那样，尽情旅行外出。

同时，就算接种了疫苗，也请尽量采取戴口罩，保持距离，勤洗手这些措施。

谨慎：Delata新冠变异病毒 在英国，Delata新冠变异病毒占了新感染病例的91%。英国的最新研究还显示，该变异的传染性比英国变异病毒株高出60%。

王教授：我认为，目前，人们依然需要谨慎，最大的不确定就是新的变异品种，就是起源于印度的Delta变异新冠病毒。

现在来看，英国新病例当中，主要是Delta

加拿大目前就Delta变异病毒还没有非常准确的数字，但是，人们相信，大约占了新病例的四分之一了。而且，比列越来越高了。

但是，如果第二剂疫苗的接种不能再加速的话，Delta变异病毒就有可能成为主导。目前，是疫苗和变种病毒赛跑的阶段。

从目前的数字看，如果只接种了第一剂疫苗的话，对Delta变异病毒的保护率大约是30%，第二剂接种完成的话，保护率会达到80%。所以，接种疫苗还是最重要的。

接种疫苗之后，也要谨慎。保持戴口罩、保持距离、勤洗手。

目前，对于新冠病毒疫情，除了疫苗，也没有什么更好的应对方式了。加拿大各省政府对于开放还是比较谨慎的。比如安大略省实施分三个阶段开放的政策，第一阶段重启就在今天（周五）开始。

马拉松长跑接近终点：欧美因疫苗成绩更乐观？

王教授：举个例子，台湾在对待疫情方面，做得是非常非常好了。这次反弹出现是因为一位飞行员以及其他一些疏忽，但是这一年半的时间，台湾的感染总人数才12000多人，其中死亡360多例。

但是，因为亚洲地区疫苗接种率很低，所以，潜在风险还是比较大，高风险期还没有过去。

而世界范围内，新的热点还会出现。

北美的疫苗接种率高，同时，辉瑞、莫德纳等的有效率还是比起比如中国国产的疫苗更高，所以，北美最坏的阶段已经过去，应该朝着更好的方向走。

为什么疫苗接种世界范围的差距如此之大？

王教授：有三个因素导致疫苗接种全球的不平衡，经济实力、地缘、以及政治。

首先是大批量购买疫苗是很贵的，比如辉瑞疫苗要几十美金一剂。

再有，并不是你有资金有钱，就能买得到。日本、台湾这些地方，钱不是问题，但是，疫苗的来源很紧张。

第三，涉及到地缘和政治的关系。目前保护力更好的疫苗，比如辉瑞和莫德纳等，都是产自美国和欧洲，所以欧美国家优先自己的公民接种。

目前，比较乐观的是，欧美国家的接种已经大规模展开，疫苗资源更加充足，也更有精力来关注世界其他地方的疫苗接种。

结束语：正在伦敦召开的“七国峰会”上，发达国家承诺会捐助10亿剂疫苗给发展中国家，主要是经过世界卫生组织COVAX。当中，拜登政府承诺捐助5亿剂，而加拿大承诺捐助1亿剂。