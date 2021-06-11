G7 峰会：加拿大将承诺分享多达一亿剂 COVID-19 疫苗

加拿大政府的一位高级官员周五表示，加拿大将在 G7 峰会上发表的正式声明中承诺会分享多达 1 亿剂 COVID-19 疫苗。

这位政府官员还不能确定加拿大的这一捐赠将是来自直接的疫苗捐助，还是新的捐款，或是部分来自加拿大已经向世界卫生组织主导的国际疫苗协调机制 COVAX （新窗口） 承诺的巨额资金。

加拿大广播公司报道说，加拿大自由党政府面临的压力越来越大，要求其明确概述战略，以更快地为世界人口接种疫苗。

2021年6月10日：加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）抵达英国康沃尔纽基机场 （Newquay Airport）参加 G7 峰会。 照片：Radio-Canada / Louis Blouin

英国和美国承诺大量捐赠疫苗

星期四 （6月10日），英国宣布向有需要的国家大规模捐赠多余的 COVID-19 疫苗。

英国首相鲍里斯·约翰逊 （Boris Johnson）于周四晚间表示，英国将在年底前捐赠 1 亿剂疫苗，并希望在明年年底前看到全球全面接种疫苗。

英国宣布这一消息是在本周早些时候美国拜登政府承诺提供 5 亿剂疫苗之后做出的。

英国首相鲍里斯·约翰逊在 G7 峰会前与美国总统乔·拜登会晤。 照片：Reuters / KEVIN LAMARQUE

但加拿大的捐赠时间表尚不清楚。

数周以来，英国首相鲍里斯·约翰逊一直在推动 G7 国家把 2022 年底设定为世界完成接种疫苗的目标年限，而不是 2024 或 2025 年，这是世界卫生官员们目前设立的目标。

约翰逊最近在接受加拿大广播公司采访时曾经表示，加拿大总理贾斯汀·特鲁多以及法国和德国领导人对这个想法很感兴趣，他对这次峰会抱有很高的期望。

他说： 因为除非每个人都安全，否则没有人是安全的。

预计在 G 7 峰会上，七国集团成员国将承诺向世界提供至少 10 亿剂冠状病毒疫苗。

加拿大最终将分享疫苗

加拿大自己不生产任何 COVID-19 疫苗，但因没有分享自己进口的疫苗而受到 32 个人道主义机构的批评。

上个星期，加拿大国际发展部长卡琳娜·古尔德 (Karina Gould) 告诉参议院的一个委员会，加拿大最终将会分享自己的疫苗，但目前加拿大没有任何多余的疫苗，因为加拿大正在努力让每个加拿大人能够接种上疫苗。

加拿大向 COVAX 捐款 4.4 亿

加拿大最近将自己对国际疫苗协调机制 COVAX （新窗口）的资金支持承诺翻了一番，宣布将向 COVAX 提供 4.4 亿加元。

（Murray Brewster （新窗口） / CBC）