专访联邦议员陈圣源：了解加拿大历史与现状，“反对任何形式种族歧视”

关于陈圣源（Shaun Chen) ：1980年出生于加拿大多伦多。2015年起，以自由党身份，当选士嘉堡北区（Scarborough North) 联邦议员。此前，曾长期担任多伦多教育局委员。

团结起来，反对任何形式的种族歧视

过去一年多的新冠疫情期，加拿大针对亚裔的仇恨与歧视案件急剧上升，亚裔仅仅因为自己的外貌就遭到暴力袭击事件时有所闻。

陈圣源表示，这是完全无法让人接受的，塔违反了一切加拿大建立的原则，我们的多元文化、多样性，我们的自由和平等，它也背叛了加拿大欢迎移民的政策——我们是欢迎世界各地的人来到加拿大，在这里建立家园的。

他表示，在多元文化的加拿大，我们应该团结一致，反对针对亚裔的仇恨歧视，也应该和所有少数族裔社区团结，反对任何形式的种族主义。

在接受访问时，他表示，最早看到针对亚裔的仇恨歧视事件增加，他感到非常担心恐惧。他曾对自己的年迈的父母说，你们出门要格外小心，尽管因为新冠疫情，大部分情况下他们出门就是去买个菜，但是，外面不安全。

而最近，先是BC省发现了历史上原住民寄宿学校215名死亡儿童的埋葬地——上面没有标记；接着，在上个周日，安大略伦敦市发生了针对穆斯林的仇恨袭击，总理特鲁多表示，这是“恐怖主义”。

当时，来自巴基斯坦的移民Afzaal一家五口出门散步，在一个路口，遭到凶手开着皮卡车冲撞，导致家中四名成员死亡。唯一幸存的是家中9岁的男孩，他目前正在医院接受治疗。

对于加拿大存在的系统性种族歧视，绝大部分加拿大政坛人士形成共识。四月中，联邦政府向非政府组织“加拿大种族关系”拨款1100万，用于在黑人、华裔、以及南亚裔社区开展消除歧视的行动。

陈圣源表示，到现在，我们还能看到恐同事件，反对原住民事件，我们必须意识到种族主义、排外主义在加拿大的历史，我们必须团结起来，我们可以做得更好。

陈圣源，左二，参与CCNC发起的“反亚裔仇恨”游行。 照片：submitted by Shaun Chen

“投资加拿大”：改善大多伦多中华文化中心

陈圣源在接受本台专访时介绍说，联邦政府从2015年就承诺会加强基础设施建设，“重建更好的加拿大，BuildBack Better"。

联邦政府的“投资加拿大”计划，将斥资1800亿，在全国范围内，投资公共交通，比如道路、桥梁、贸易和运输路线，绿色基础设施，社会基础设施，文化基础设施、以及投资加拿大的偏远和北部社区。

陈圣源表示，这个大型投资项目能够改善民众的生活，也可以创造大量的就业职位。

而大多伦多中华文化中心（CCCGT）改善项目就是计划中的“社区、文化和娱乐基础设施”项目投资，总投资达到了690万加元，包括联邦投资280万加币，安大略省政府提供230万加币，大多伦多中华文化中心将负责180万加币。

五月底，陈圣源代表联邦基础设施和社区部长Catherine McKenna参与了改善项目的新闻发布会。

确保居民有机会使用文化和娱乐基础设施，对社区的包容性和福祉非常重要。对大多伦多中华文化中心升级的投资将为大多伦多的华人社区提供一个现代化和可靠的设施，民众可以在未来几十年内享受娱乐项目和社区活动。加拿大的基础设施计划投资了数以千计的项目，在全国各地创造就业机会，并建设更清洁、更包容的社区。”士嘉堡北区国会议员 陈圣源（Shaun Chen）

根据大多伦多文化中心网站的介绍，这次的改善计划包括增加现有的服务空间，并扩大中心可使用的室内外活动区域。此外，还将扩宽露天庭院，改造成新的室内外多功能空间，将目前的图书馆空间改造成一个多功能资源中心，以及升级有着626个座位的剧院，和多功能大厅的视听和灯光系统。

重新升级的综合场所将为大多伦多的华人社区提供一个现代、可靠、更方便的社区中心。未来，人们可以在新的中心享受 他们珍视的文化和娱乐项目。

而同时，投资项目还包括建设一个亚洲文化花园。

“大多伦多中华文化中心（CCC）一直非常感谢联邦政府和省政府的慷慨资助。有了这个项目，文化中心不仅能够对其现有的、已经为许多人提供服务的设施进行一些急需的技术和无障碍改造，而且，我们将能够最终实现建造一个亚洲文化花园的梦想。这个花园将功能性和标志性兼具，突出植物的多样性，营造冥想养生的途径，并在自然环境中提供教育机会。最值得一提的是，它可以作为华裔加拿大人在这个国家持续共生的代表，世代相传。” 大多伦多中华文化中心董事会主席Alan Lam林树田先生

“投资加拿大”具体项目可以点击：基础建设加拿大 （新窗口）

中华文化中心：连接多元族裔的桥梁

陈圣源表示，中华文化中心的重要性在于，它保存并教授中华文化，在华裔年轻一代的身份认同，了解和联系自己的根，自己的文化历史等方面扮演了重要的角色——这些可能是年轻人无法从自己的家庭得到的。

他说，十几年前，自己还是多伦多当地学校局委员时就与大多伦多的中华文化中心青少年部有过接触，讨论如何吸引年轻一代参与。

同时，中华文化中心不仅仅是弘扬中国的历史、文化，为社区活动提供了活动空间和相互交流的机会，其他族裔也可以使用和参与——在多元文化的加拿大起到了桥梁的作用。