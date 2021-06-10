安大略省伦敦市被指控开车撞死穆斯林家庭的男子今天出庭

他被指控于上周日晚上开车故意冲撞一个穆斯林家庭，导致这个家庭的 4 名成员死亡，1 名 9 岁男孩受重伤，目前纳撒尼尔·维尔特曼被指控犯有四项蓄意谋杀罪和一项谋杀未遂罪。

在这起汽车撞击袭击中丧生的受害者身份已被公开： 46 岁的 Salman Afzaal、他 44 岁的妻子 Madiha Salman、他们 15 岁的女儿 Yumna Salman 和 74 岁祖母 Talat Afzaal。

这对夫妇 9 岁的儿子受了重伤，但没有生命危险。

星期四法庭听证会的内容受到公开发表禁令的约束。

袭击目标是穆斯林社区

安大略省伦敦市警方表示，这次袭击是有预谋的，目标是穆斯林社区。

本周三，安大略省所有政府办公室前都下半旗

星期二晚上，在伦敦市的一座清真寺前，人们为在袭击中被杀害的这个穆斯林家庭举行了守夜悼念，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 和安大略省省长道格·福特 (Doug Ford) 都参加了仪式。

加拿大总理特鲁多说，这是一次出于仇恨的恐怖袭击。