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安大略省伦敦市被指控开车撞死穆斯林家庭的男子今天出庭

星期日在安省伦敦市袭击中丧生的 4 名遇难者（从左到右）：Yumna Afzaal （15岁）、Yumna 的母亲 Madiha Salman （44 岁）、祖母 Talat Afzaal （74 岁）、以及父亲Salman Afzaal （46 岁）。

星期日在安省伦敦市袭击中丧生的 4 名遇难者（从左到右）：Yumna Afzaal （15岁）、Yumna 的母亲 Madiha Salman （44 岁）、祖母 Talat Afzaal （74 岁）、以及父亲Salman Afzaal （46 岁）。

照片：Photo fournie par la famille Afzaal

RCI

星期四 （6 月10 日）上午，安大略省伦敦市 20 岁男子纳撒尼尔·维尔特曼 (Nathaniel Veltman) 出席法庭视频听证。

他被指控于上周日晚上开车故意冲撞一个穆斯林家庭，导致这个家庭的 4 名成员死亡，1 名 9 岁男孩受重伤，目前纳撒尼尔·维尔特曼被指控犯有四项蓄意谋杀罪和一项谋杀未遂罪。

在这起汽车撞击袭击中丧生的受害者身份已被公开： 46 岁的 Salman Afzaal、他 44 岁的妻子 Madiha Salman、他们 15 岁的女儿 Yumna Salman 和 74 岁祖母 Talat Afzaal。

这对夫妇 9 岁的儿子受了重伤，但没有生命危险。

星期四法庭听证会的内容受到公开发表禁令的约束。

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袭击目标是穆斯林社区

安大略省伦敦市警方表示，这次袭击是有预谋的，目标是穆斯林社区。

本周三，安大略省所有政府办公室前都下半旗

星期二晚上，在伦敦市的一座清真寺前，人们为在袭击中被杀害的这个穆斯林家庭举行了守夜悼念，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 和安大略省省长道格·福特 (Doug Ford) 都参加了仪式。

加拿大总理特鲁多说，这是一次出于仇恨的恐怖袭击。

使用来自La Presse canadienne的信息。

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