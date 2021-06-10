特鲁多出访欧洲，参加 G7 和北约峰会

七国集团这次峰会的议程包括：全球范围内分享疫苗、如何应对未来的大流行病、经济复苏和气候问题等。

这次国际旅行是特鲁多自 2020 年初新冠疫情爆发以来的第一次国际旅行。

在七国集团峰会后，他将前往布鲁塞尔参加北约领导人峰会。

富国的义务

在这次七国峰会的前夕，加拿大广播公司 Radio-Canada采访了英国驻加拿大高级专员 Susan le Jeune d'Allegeershecque，英国是这次峰会的主办国。

英国驻加拿大高级专员 Susan le Jeune d'Allegeershecque。 照片：Radio-Canada / Stéphane Richer

在谈到七国集团在结束全球疫情上对世界其他地区的义务时，她说：

帮助肯定是必不可少的， G7 不只是为了照顾好我们自己，这个由世界上最强大的民主力量组成的联盟将率领其他国家，指明道路，此次峰会恰逢关键时刻。在一些国家，我们正在遏制这种病毒，前景在变好，但在许多其他地区情况并非如此。尽我们所能帮助其他国家，是我们所有人的义务，因为如果不是大家都安全，就没有人能安全。我们必须这样做，我知道这是英国首相鲍里斯·约翰逊 （Boris Johnson ）在这次康沃尔峰会上关注的核心。

加拿大和英国的承诺

然而，加拿大和英国是七国集团中仅有的两个尚未就分享剩余疫苗做出坚定承诺的国家，为什么呢？英国驻加拿大高级专员Susan le Jeune d'Allegeershecque 说：

我认为对于每个政府来说，优先事项必须是保护自己的人民。我觉得这很正常，做出我们无法兑现的承诺是没有意义的。我知道未来的部分办法将是在可能的情况下分享我们过剩的剂量，但是不必说出一个确切的日期， COVAX （新窗口） 国际项目就是为此而设立的，英国也对该项目出资 5 亿英镑，我们会在适当的时候使用这个机制。

七国集团将讨论全球范围内分享疫苗问题。 照片：Paul Chiasson

应对未来疫情的共同条约

英国首相约翰逊希望七国达成一项条约，为下一次病毒大流行做好准备。英国驻加拿大高级专员 Susan le Jeune d'Allegeershecque 对此表示：

我们需要更少地从一个国家的角度来思考，而应有一个共同的回应。我们必须制定结构，使我们能够支持世界卫生组织，通过新条约在我们的应对措施上达成一致：疫苗的监测、生产和分发以及变异病毒的检测。在几个领域，共同做出反应比单独做出反应更加有效。

疫苗护照

G7 成员国将在这次峰会上讨论疫苗护照，以方便旅客的流动。对于峰会结束时是否能有这样一个协议，英国驻加拿大高级专员 Susan le Jeune d'Allegeershecque 说：

一个现实的目标是原则上达成协议，但我认为我们不会就疫苗接种护照的形式达成最终协议。鉴于新变异病毒的出现，以及围绕变异病毒与不同疫苗相互作用的知识水平，我认为现在还为时过早。话虽如此，围绕中期护照的原则达成一致，这是一个完全现实的目标。

（ Louis Bloui （新窗口） / Radio-Canada）