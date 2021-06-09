加拿大不久将停止强制性酒店隔离

这一措施预计将在 7 月的第一周生效，但具体日期尚未确定。

这一放宽措施针对的是接种了两剂 COVID-19 疫苗的加拿大公民和永久居民，不适用于游客。

而且，一个人接种第二剂疫苗的时间，应该比入境日期早至少 14 天。

在家隔离

加拿大广播公司报道说，即使接种了两剂疫苗，登机前仍需提供病毒测试阴性结果，并在抵达加拿大后再接受测试。但是，他们将可以自己在家进行隔离，等待测试的结果。

与此同时，只有接种了由加拿大卫生部批准的四种疫苗中一种的人，才可以不必入住公共卫生部门指定的隔离酒店，这四种疫苗是辉瑞、Moderna、阿斯利康和强生。

逐步放宽

加拿大卫生部长帕蒂·哈伊杜 (Patty Hajdu) 在新闻发布会上。 照片：La Presse canadienne / David Kawai

加拿大卫生部长帕蒂·哈伊杜 (Patty Hajdu) 表示，政府希望从 7 月初开始分阶段放宽一些限制，计划的执行取决于病例数。她说：

随着病例的变化和疫苗接种率的上升，我们将密切关注加拿大和世界各地的情况。 加拿大卫生部长帕蒂·哈伊杜 (Patty Hajdu)

今年 2 月 22 日，联邦政府开始要求所有从国外因非必要旅行返回的飞机乘客在落地后等待病毒测试结果期间，到联邦政府授权的酒店设施中隔离 72 小时。

（CBC / Radio-Canada）