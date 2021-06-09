安大略省伦敦市为在袭击中丧生的穆斯林家庭举行悼念集会

穆斯林社区的几位领袖在集会上发表了讲话，强烈要求采取具体行动，打击伊斯兰恐惧症。

参加悼念守夜的人举着标语，呼吁政府采取具体行动，以确保类似事件不再发生。

一家三代四口人丧生

上周日 （6月6日）晚上，伦敦市居民萨尔曼·阿夫扎尔 (Salman Afzaal ) 和玛迪哈·萨尔曼 ( Madiha Salman)、他们 15 岁和 9 岁的两个孩子以及阿夫扎尔的母亲正在走路时被一辆冲上人行道的汽车碾压，5 人中只有 9 岁的男孩幸存，但受了重伤。

星期日在安省伦敦市袭击中丧生的 4 名遇难者（从左到右）：Yumna Afzaal （15岁）、Yumna 的母亲 Madiha Salman （44 岁）、祖母 Talat Afzaal （74 岁）、以及父亲Salman Afzaal （46 岁）。 照片：Photo fournie par la famille Afzaal

20 岁的伦敦市民纳撒尼尔·维尔特曼 (Nathaniel Veltman) 被指控犯有四项一级谋杀罪和谋杀未遂罪。

集会悼念

星期二晚上，许多人响应穆斯林社区的邀请，聚集在清真寺前，一条街道被封闭了几十米长，以便举行守夜活动。

很多人参加了星期二晚上安省伦敦的悼念活动。 照片：Radio-Canada / ELVIS NOUEMSI

来自滑铁卢市的雷娜·劳温迪 （Raina Lawendy）说， 这对所有穆斯林都非常重要，但不仅仅是对穆斯林，对所有加拿大人都很重要，因为这种暴力将影响所有加拿大人。

伦敦市居民纳新·艾察瓦时（ Nadreen Elschawash） 说， 看到有这么多人的支持，看到人们向遭遇袭击的家庭予以哀悼，反对伊斯兰恐惧症，令人印象深刻。

这位年轻女子和她的兄弟姐妹身着绿色参加了悼念集会，绿色象征着与伊斯兰恐惧症进行斗争。

谴责仇恨

参加悼念活动的政界人士也表示，仇恨暴力行为在加拿大没有立足之地。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 向遭遇袭击的家庭表示哀悼，并说对伊斯兰教的仇视和种族主义是真实存在的。他说，我们应采取行动，做出反应。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在伦敦袭击事件遇难者的悼念会上讲话。 照片：La Presse canadienne / Nathan Denette

新民主党领袖领袖贾格米特·辛格 （Jagmeet Singh）呼吁社区成员自豪地戴上面纱和头巾。

他说， 我们不会让恐怖主义获胜，打击仇恨是一项集体责任 。他尤其提到在网上的极端主义和仇恨言论。

早些时候，加拿大总理特鲁多和安大略省省长福特都称这次袭击是恐怖行为。

安大略省省长道格·福特在悼念集会上献花，以悼念伦敦袭击事件的遇难者。 照片：La Presse canadienne / Nathan Denette

安大略省省长道格·福特（Doug Ford）在发表讲话时说， 受害者是无辜的人，他们因自己的宗教信仰而成为被袭击的目标。

安省省长福特呼吁人们团结起来，不容忍种族主义。

（ Pascale Bréniel （新窗口）， Elvis Nouemsi Njiké （新窗口）/ Radio-Canada）