第三波疫情消退，安大略省本周五提前解封

安省表示，这一决定是根据疫苗接种率和 关键公共卫生指标的持续改善 做出的。

在一份声明中，安省省长道格·福特（Doug Ford）感谢安大略人做出的 巨大牺牲 ，并赞扬正在进行的免疫运动。

福特同时告诫说：

当我们开始享受解封第一阶段的好处时，比如在露台上与朋友会面，或去您最喜欢的当地商店，请继续遵守所有公共卫生准则，安全地进行这些活动。 安省省长道格·福特（Doug Ford）

提前三天解封

工人们在组装一道防护墙，为多伦多的露台重新开放做准备。 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

安大略省原应该在 6 月 14 日启动解封计划的第一阶段，但现在决定提早三天，从北美东部标准时间本周五凌晨 12:01 开始。

第一阶段解封将允许户外聚会时最多 4 人在露台上用餐，非必要零售店可以开门，最多接待 15% 的顾客。户外宗教服务、团体类体育活动和儿童日间营地也可以重新启动，但要采取适当的限制措施和健康措施。

截至到上周日，安大略省总人口的 61.2%， 18 岁以上人口的 72%，都已经至少打过一针疫苗。

与此同时，安大略省 COVID-19 病例的增加趋势在继续下降。

星期二（6月8日）安省报告了 469 例新增病例，这是自 2020 年 9 月下旬以来的最低日增数字。

（CBC）