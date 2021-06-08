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安大略省伦敦市穆斯林社区对穆斯林家庭遭袭击遇难表示震惊和悲痛
在安大略省伦敦市发生一个穆斯林家庭遭仇恨袭击 4 人丧生后，穆斯林社区感到震惊和悲痛。
警方已经在本周一指控一名 20 岁男子犯有四项谋杀罪和一项谋杀未遂罪，该男子涉嫌在上周日晚开车撞向伦敦市一个正在散步的穆斯林 5 口之家，致使 4 人死亡，1 名 9 岁男孩受重伤，仍在医院接受治疗。
当地居民 Ijlal Hossain 说，这起事件就发生在她家附近，她住在被袭击一家的同一条街道上。她说：
我的家人、我的小妹妹、我的父母，我们总是从这里走过。想到在离家这么近的地方会发生如此可怕的事情……真是令人心碎。 ... 我们真不知道在光天化日之下会发生什么。
社区领袖表示悲痛
加拿大伦敦市穆斯林协会（London Muslim Association of Canada）的负责人Saboor Khan与受害者一家关系密切。
他说：
我非常伤心，没法集中注意力，我为我们的孩子、我的社区、所有戴头巾的人、所有穿着传统穆斯林服装的人感到担心。 ... 这是一种恐怖行为，真地吓坏了我们的社区。
另一位社区领袖 Abd Alfatah Twakkal 说，必须采取先发制人的措施，来防止仇恨犯罪的发生，这包括要公开发声反对歧视、种族主义、伊斯兰教恐惧症和任何其他形式的仇外心理。
他说：
就我们城市发生如此严重的犯罪事件所造成的震惊程度而言，这对我们的社区将产生巨大而广泛的影响。
他接着说，
基于对伊斯兰教和穆斯林的憎恨，这种以仇恨为动机的犯罪已经不是第一次了。这就是仇视伊斯兰教，我们就是这样称呼这种行为。
（Sara Jabakhanji （新窗口） · CBC）