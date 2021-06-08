加拿大伦敦市发生针对穆斯林仇恨袭击事件后，加拿大予以强烈谴责并表示悲痛

星期二（6月8日），加拿大总理特鲁多在众议院强烈谴责周日发生的伦敦袭击，他说，这是一场 由社区中的仇恨引发的恐怖袭击.

加拿大总理特鲁多在众议院强烈谴责伦敦市发生的针对穆斯林的仇恨袭击。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

周一（6月7日）傍晚，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 在推特上说： 对于伦敦的穆斯林社区和全国各地的穆斯林，请知道我们与你们站在一起。

伊斯兰恐惧症在我们的任何社区都没有立足之地 。

其他联邦政党的领导人也纷纷向加拿大的穆斯林社区表示哀悼。

反对党保守党领袖艾琳·奥图尔 (Erin O'Toole) 在推特上说： 必须谴责这种卑鄙和极端的仇恨，这种仇视伊斯兰教的恐怖行为在加拿大没有位置。

新民主党领袖领袖贾格米特·辛格 （Jagmeet Singh）在一份声明中说： 这是一种仇视伊斯兰的恐怖行为。

穆斯林家庭5口人中4人死亡

上周日 （6月6日）晚上，在安大略省伦敦市发生了一起针对穆斯林的仇恨袭击事件，一个穆斯林家庭的五口人正在马路上散步，一辆皮卡冲上路牙撞向这个家庭，导致三名成人和一名青少年丧生，一名9 岁男孩也受了重伤，但幸免于难，受害者包括这个家庭的三代人。

加拿大人纷纷在伦敦市针对穆斯林撞人袭击地点放上鲜花，悼念遇难者。 照片：CBC/Andrew Lupton

袭击事件发生后，警方逮捕了伦敦市居民、20 岁的纳撒尼尔·维尔特曼 (Nathaniel Veltman)，他受到四项谋杀罪和一项谋杀未遂罪指控。

警方表示，还正在考虑对纳撒尼尔·维尔特曼提出恐怖主义指控。

星期二（6月8日）晚上，安大略省伦敦市将为这一袭击中的遇难者举行烛光悼念活动，保守党领袖艾琳·奥图尔已经发推表示将会参加：

加拿大众议院 2017 年通过反伊斯兰恐惧症议案

星期二，加拿大总理特鲁多还表示，这种仇视伊斯兰的行为不是一起孤立事件。

特鲁多回忆说，近年来穆斯林社区一直是一系列袭击的目标，有时甚至是致命的，包括 2017 年对魁北克市清真寺的袭击。

在 2007 年魁北克市发生袭击清真寺事件后， 安大略省 Mississauga-Erin Mills 选区的联邦自由党议员艾酷拉·卡里德（ Iqra Khalid） 提出了一个私人议员动议，呼吁联邦政府做三件事：

谴责伊斯兰恐惧症和一切形式的系统性种族主义和宗教歧视；

平息日益增长的仇恨和恐惧的公共气氛；

迫使众议院文化遗产委员会制定一个在政府范围实施的方案，以减少和消除系统性种族主义和宗教歧视，包括对伊斯兰教的仇视。

这项不具约束力的动议在众议院经过激烈辩论后最终获得批准。

于 2017 年提出反对伊斯兰恐惧症动议的联邦议员艾酷拉·卡里德（ Iqra Khalid）。 照片：La Presse canadienne / Patrick Doyle

众议院文化遗产委员会于 2018 年发布了关于系统性种族主义、宗教歧视和伊斯兰恐惧症的报告。

报告提出了 30 项建议，包括制定协调一致的国家行动计划、改进有关仇恨犯罪数据的收集工作，以及制定新的教育和培训计划。

在撰写报告期间担任该委员会主席的自由党议员海迪·弗莱（ Hedy Fry） 表示，许多建议正在实施中。

她说， 改进数据的收集和加强公共教育活动是最重要的建议，这些努力正在进行中，并且势头强劲。

弗莱在接受加拿大广播公司 CBC 采访时表示， 你不会在五年内制止系统性问题，这是一段旅程。

加拿大还在 2019 年推出了更新后的国家反种族主义战略，把仇视伊斯兰教列为一种歧视形式，然而，这一战略没有提出反伊斯兰恐惧症的具体措施。

（CBC，Radio-Canada）