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加拿大伦敦市发生针对穆斯林仇恨袭击事件后，加拿大予以强烈谴责并表示悲痛
在安大略省伦敦市发生了针对穆斯林的仇恨袭击后，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 和其他政界领袖纷纷予以强烈谴责，警方已经宣布，这是一起针对穆斯林家庭的有预谋的仇恨犯罪。
星期二（6月8日），加拿大总理特鲁多在众议院强烈谴责周日发生的伦敦袭击，他说，这是一场
由社区中的仇恨引发的恐怖袭击.
周一（6月7日）傍晚，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 在推特上说：
对于伦敦的穆斯林社区和全国各地的穆斯林，请知道我们与你们站在一起。
伊斯兰恐惧症在我们的任何社区都没有立足之地。
其他联邦政党的领导人也纷纷向加拿大的穆斯林社区表示哀悼。
反对党保守党领袖艾琳·奥图尔 (Erin O'Toole) 在推特上说：
必须谴责这种卑鄙和极端的仇恨，这种仇视伊斯兰教的恐怖行为在加拿大没有位置。
新民主党领袖领袖贾格米特·辛格 （Jagmeet Singh）在一份声明中说：
这是一种仇视伊斯兰的恐怖行为。
穆斯林家庭5口人中4人死亡
上周日 （6月6日）晚上，在安大略省伦敦市发生了一起针对穆斯林的仇恨袭击事件，一个穆斯林家庭的五口人正在马路上散步，一辆皮卡冲上路牙撞向这个家庭，导致三名成人和一名青少年丧生，一名9 岁男孩也受了重伤，但幸免于难，受害者包括这个家庭的三代人。
袭击事件发生后，警方逮捕了伦敦市居民、20 岁的纳撒尼尔·维尔特曼 (Nathaniel Veltman)，他受到四项谋杀罪和一项谋杀未遂罪指控。
警方表示，还正在考虑对纳撒尼尔·维尔特曼提出恐怖主义指控。
星期二（6月8日）晚上，安大略省伦敦市将为这一袭击中的遇难者举行烛光悼念活动，保守党领袖艾琳·奥图尔已经发推表示将会参加：
加拿大众议院 2017 年通过反伊斯兰恐惧症议案
星期二，加拿大总理特鲁多还表示，这种仇视伊斯兰的行为不是一起孤立事件。
特鲁多回忆说，近年来穆斯林社区一直是一系列袭击的目标，有时甚至是致命的，包括 2017 年对魁北克市清真寺的袭击。
在 2007 年魁北克市发生袭击清真寺事件后， 安大略省 Mississauga-Erin Mills 选区的联邦自由党议员艾酷拉·卡里德（ Iqra Khalid） 提出了一个私人议员动议，呼吁联邦政府做三件事：
- 谴责伊斯兰恐惧症和一切形式的系统性种族主义和宗教歧视；
- 平息日益增长的仇恨和恐惧的公共气氛；
- 迫使众议院文化遗产委员会制定一个在政府范围实施的方案，以减少和消除系统性种族主义和宗教歧视，包括对伊斯兰教的仇视。
这项不具约束力的动议在众议院经过激烈辩论后最终获得批准。
众议院文化遗产委员会于 2018 年发布了关于系统性种族主义、宗教歧视和伊斯兰恐惧症的报告。
报告提出了 30 项建议，包括制定协调一致的国家行动计划、改进有关仇恨犯罪数据的收集工作，以及制定新的教育和培训计划。
在撰写报告期间担任该委员会主席的自由党议员海迪·弗莱（ Hedy Fry） 表示，许多建议正在实施中。
她说，
改进数据的收集和加强公共教育活动是最重要的建议，这些努力正在进行中，并且势头强劲。
弗莱在接受加拿大广播公司 CBC 采访时表示，
你不会在五年内制止系统性问题，这是一段旅程。
加拿大还在 2019 年推出了更新后的国家反种族主义战略，把仇视伊斯兰教列为一种歧视形式，然而，这一战略没有提出反伊斯兰恐惧症的具体措施。
（CBC，Radio-Canada）