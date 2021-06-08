六月，同性恋自豪月！专访：疫情期，庆祝活动将转为网上进行

六月是同性恋自豪月。加拿大各大城市的同性恋社区在每年夏季都会色彩斑斓的庆祝活动。

不过，去年和今年，新冠疫情爆发，绝大部分的同性恋自豪月活动都转为在网络上进行。

多伦多：6月20日，Pink Dots“反亚裔歧视”主题活动线上直播

多伦多亚裔社区艾滋病服务（ACAS）主办的Pink Dots将在6月20日下午三点进行线上直播，包括了采访社区人士、LGBTQ活跃人士，本地明星的才艺表演，邀请了多伦多的变装皇后直播，和大家互动。请来了社区著名喜剧明星Vong Show 来主持这个活动，希望带来欢乐的气氛

ACAS的YouTube频道：

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ACAS 的Alex Ma 接受本台访问时表示，Pink Dots 源自新加坡，是支持当地性小众人群的活动。今年，多伦多举办的活动，主题是“反亚裔仇恨”。

来自ACAS的Alex Ma。 照片：submitted by Alex Ma

过去一年多，针对亚裔的仇恨与歧视事件增长，尤其是在加拿大的一些大城市，比如多伦多，ACAS希望能够借着这样的活动支持亚裔社区与LGBTQ社区。

为了这次的Pink Dots活动，他们已经准备了两个月，构思内容和形式，联络嘉宾，展开宣传

六月的同性恋骄傲月，希望利用这个机会，同性恋社区庆祝自己的身份，也能让社区更关注亚裔面临的歧视和仇视问题。

Alex Ma表示，一年多的疫情，社区中不少人反映，现实生活中，遭遇过歧视，这不仅仅是性少数的身份，而是整个亚裔社区面对的问题，只要你的外貌是亚洲人，就可能会被斥责”回到你来的地方“。

他也介绍说，本身作为关注艾滋病社区机构，他们帮助的艾滋病感染者中，受到疫情影响很大，比如因免疫系统比其他人要弱，他们更加担心会遭到感染；再比如，很多感染者需要隔一段时间会见医生，检查或是抽血检查，但因为疫情，预约和见医生比以前困难，很多也是要通过网络，也有需要的治疗不得不推迟，这都是比起其他人需要额外承担的压力。

此外，很多同性恋社区人士的心理上承受了很多压力，包括经济的生活的，而很多独居者中，比如长时间没有出门，要克服无法与他人当面沟通的压力

这一年多，ACAS会定期举办网上心理健康的讲座，如何减压，帮助LGBTQ社区度过难关。

他们也会每一两个星期打电话和Email和一些LGBTQ人士接触，希望他们和外届有联系，带给他们新的资讯。

温哥华：#选择你的骄傲庆典

“温哥华骄傲大游行”组织的执行总监Andrea Arnot接受本台访问时表示，每一年筹备期间，他们都会向不同的团体和社区义工进行咨询，来决定当年的主题。

“温哥华骄傲大游行”组织的执行总监Andrea Arnot 照片：submitted by Andrea Arnot

##选择你的骄傲庆典 #Chooseyourpride来作为标题。它的意思是说，你以自己来选择有意义的方式，庆祝这个LGBTQ的节日，比如，可以在自家后院和三五亲朋庆祝，也可以选择小型外出聚会...

而在今年，组织举办活动依然非常困难。由于接种疫苗推进，疫情好转。温哥华的骄傲月以及后续活动是混合式的，有很多网络上的直播活动，也有小型现场活动。

Andrea特别推荐了“骄傲酒廊“，举办地点在温哥华美术馆和斯坦利公园等，带上几个朋友，享受美酒、星空，与异装皇后表演。

同时，还有网络上第二年举办的“酷儿历史讨论”，包括对社区LGBTQ活动人士的访谈，以及和温哥华交响乐团合作的“骄傲交响乐”演出等；此外，异装皇后故事时间，有本地的表演者回答大人小孩儿的问题。

如果有兴趣的朋友，可以查看他们的网站：温哥华骄傲 （新窗口）

蒙特利尔：活动全部在线上

蒙特利尔骄傲， Montréal Pride，媒体总监Jean-Francois Perrier接受本台书面访问时称，由于疫情关系，原本定在八月份举行的骄傲大游行会转为线上进行。

蒙特利尔同性恋村过去一年多受疫情影响，很多店铺关门。虽然夏季的步行街还在，一年一度的摄影展览也如期举行，但人流量大不如前了。

蒙特利尔骄傲 （新窗口） 网站