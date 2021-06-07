加拿大 5 月失业率小幅上升：8.2%

加拿大统计局公布的数据显示，今年 5 月的失业率为 8.2%，高于 4 月份的 8.1%。

统计局说，5 月份裁掉的大部分职位（约 54,000 个）是兼职职位，全职职位减少了 13,800 个。

安大略省和新斯科舍省

安大略省和新斯科舍省是总就业人数下降的唯一两个省份。

加拿大统计局的报告称，安大略省居家令的延长是导致就业下降的主要原因，新斯科舍省的就业下降主要是由于该省在 4 月底进入封锁状态。

安大略省的失业率为 9.3%，高于 4 月份的 9.0%。

新斯科舍省的失业率为 9.8%，高于 4 月的 8.1%。

萨斯喀彻温省的就业人数有所增加，其失业率为 6.3%，低于 4 月的 6.6%， 加拿大其他省份的失业率 5 月基本上没变化。

制造业和建筑业就业减少

最新的劳动力市场调查发现，制造业的就业人数在 5 月份减少了 36,000 人，下降 2%，这是该行业自 2020 年 4 月以来首次出现下降。

建筑业也减少了近 16,000 个工作，主要在安大略省, 与安省于 4 月 17 日实施的卫生限制措施有关。

道明 TD Economics 的高级经济学家 Sri Thanabalasingam 表示，5 月失去的工作职位多于预期，但疫苗接种的加速，可能会增加雇主的信心并促进人员招聘。

Desjardins Group 的副总裁兼首席经济学家 Jimmy Jean 告诉加拿大广播公司： 在我们看来，大局仍具有建设性，但需要时间，至少需要几个月。

（CBC）