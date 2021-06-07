遭到强烈抗议后，加航高管将退回奖金

加拿大最大的航空公司 - 加拿大航空公司 Air Canada 在新闻稿中表示，加拿大航空公司的总裁兼首席执行官以及副总裁已决定自愿退还他们的奖金。

但退还人员中不包括中层管理人员，在加航给出的总共 1,000 万加元的奖金计划中，中层管理人员的奖金总额占超过 800 万加元。

引发抗议

上周一，加拿大航空公司向股东披露了有关计划，并说： 加航的领导团队正完全专注于加航从 COVID-19 疫情中重振，准备尽快欢迎公司同事和乘客们的归来。

消息一出，加拿大公众一片哗然。

上周三，加拿大财政部长克里斯蒂娅·弗里兰 (Chrystia Freeland) 表示，她对加航在获得联邦政府救助后向公司高管发放这一奖金的计划不快，她称这些奖金 不合适 。

加拿大财政部长克里斯蒂娅·弗里兰 （ Chrystia Freeland） 对加航在获得联邦政府贷款后给高管发大笔奖金感到不快。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

今年 4 月，加航和联邦政府达成一项 59 亿加元的贷款计划，其中包括协助退还乘客机票的资金，并规定在贷款全额偿还后 12 个月内，高管薪酬上限为 100 万加元。

联邦政府还斥资 5 亿加元购买了加拿大航空公司 6% 的股份，财长克里斯蒂娅·弗里兰表示，这样做是为了确保在旅行恢复正常后，加拿大航空公司的收入增加，加拿大的纳税人们可以从中受益。