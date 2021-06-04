Delta 变异病毒：专家敦促安大略省政府让 Peel 地区居民优先接种第二剂疫苗

位于多伦多以西的皮尔地区长期来一直是 COVID-19 热点区，这在很大程度上是由于该地区有诸多大的工作场所，专家警告说，Delta （原名是 B.1.617）变异病毒现在正在该地区蔓延。

Delta 病毒最初出现在印度，初步研究表明，单剂 COVID-19 疫苗对这种变体没那么有效。

属于皮尔地区的布兰普顿市（Brampton）的市长帕特里克·布朗（ Patrick Brown）表示，安省必须优先考虑在这里接种第二剂疫苗。

他批评省政府在最初推出疫苗时没有优先考虑疫情热点区是错误的，省府必须从错误中吸取教训。

安大略省皮尔地区（Peel）受疫情打击严重。 照片：Radio-Canada / Rozenn Nicolle

比其他菌株的传染性高 50% 到 74%

加拿大联邦疫苗工作组的联合主席、皮尔地区卫生官 Lawrence Loh 医生在推特上表示，他同意，安省应该向皮尔地区提供更多的疫苗。

Lawrence Loh 医生说，皮尔地区 Delta 变异菌株的感染比例在全省最高。

安大略省的初步疫情模型预测，Delta 变体将在一个月内取代 B1.1.7 变体 (首先在英国出现) 成为安省皮尔地区的主要菌株。

（Radio-Canada）