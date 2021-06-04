六四 32 周年：香港维多利亚公园被禁举行烛光守夜

法新社报道说，警察在位于港岛中心的维多利亚公园 Victoria Park 周围设置了障碍物，以阻止通常在那里举行的烛光守夜活动，往年六四之际，香港人都会在这个公园举行大规模集会悼念。

中国禁止对六四事件进行任何纪念，香港曾是中国唯一可以容忍纪念六四的地方，但随着北京对香港各种反对派采取严厉措施，今年的烛光守夜活动被禁止。

法新社报道说，警方在维多利亚公园周围设立了三道警戒线，拦截并搜查所有接近公园的人，同时用扩音器呼吁邻近街道的人群散开。

尽管警方封锁了维多利亚公园，但港人在警戒线外点燃了蜡烛，纪念六四 32 周年。 照片：Getty Images / Anthony Kwan

香港人通过其他方式纪念

不过，虽然不能集会，一些香港居民找到了其他的纪念方式。

法新社记者观察到，晚上 8 点，在香港的几个街区，一些居民在街道或窗户上点亮了小灯，有的用的是蜡烛，有的用的是手机，或手电筒。

其他人参加了一些教堂的宗教仪式，这些教堂宣布将为这一事件敞开大门。

一位名叫 Beth 的年轻女子告诉法新社记者， 我不是天主教徒，通常我不来教堂，但我想在这个场合去那里，我认为纪念这一事件很重要 。

法新社报道说，警方调配了大约 7,000 名警察，以防止在六四周年纪念日发生民主抗议活动，当局已经警告，将采取零容忍态度。