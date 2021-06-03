新预约自动取消旧预约：魁北克省提前打第二剂疫苗的时间

魁北克省提前实现了接种第一剂 COVID-19 疫苗的目标，加上疫苗源源运抵，现在魁省把完成两剂接种的时间提前到 8 月底。

新预约自动取消旧预约

从 6 月 7 日（下周一）开始，80 岁以上的人将有资格通过在线预订系统 Clic Santé （新窗口） 预约第二剂疫苗。

星期二将轮到 75 岁年龄组，星期三轮到 70 岁年龄组，依此类推，每天下降一个 5 岁年龄段。

但星期六和星期日除外，所以，60 岁年龄段可在下周五 6 月 11 日预约第二针，但 55 岁年龄段的人则要等到 6 月 14 日。

一旦在网上做了新预约，之前的预约将被自动取消。

魁省 75%成年人打了第一针

魁省卫生部长克里斯蒂安·杜贝 (Christian Dubé)。 照片：La Presse canadienne / Jacques Boissinot

魁省卫生部长克里斯蒂安·杜贝 (Christian Dubé) 在周四宣布这一消息时还指出，现在已有超过 75% 的成年人接种了第一剂疫苗，比原定的 6 月 24 日提前三周完成目标。

他在新闻发布会上说， 这是巨大的成功 ，他还赞扬了在全省接种诊所和药店长时间工作的疫苗接种人员。

他同时表示，预计 6 月每周将有近 550,000 剂辉瑞-BioNTech （ Pfizer-BioNTech）疫苗到货，魁北克省的目标是在 8 月 31 日之前给每个人注射两剂。

年轻人接种落后

魁省卫生部长克里斯蒂安·杜贝敦促还没有打第一针的人要抓紧。

现在魁省年轻人的疫苗接种率相对落后，在 30 至 39 岁的人群中，61% 的人打了第一针，在 18 到 29 岁的人群中，只有 51% 的人进行了接种。