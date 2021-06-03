为什么华裔社区需要和原住民社区站在一起，又能做些什么？：华裔为什么应该与原住民团结在一起？

梁彦·采访/报道

上周末，西部不列颠哥伦比亚省坎卢普斯（Kamloops)的前原住民寄宿学校旧址，发现了没有标记的埋葬地，下面有至少215名寄宿学校死亡的原住民儿童。

星期三，安大略省旨在消除有色族裔社区贫困的机构“贫困的颜色，改变的颜色，Colourof Poverty - Colour ofChange”团体发布声明，表示“坚定的与原住民社区站在一起，悼念被发现的215名原住民儿童”。

这份声明还呼吁联邦、省市政府能够真正贯彻2015年“真相与和解委员会”报告中提出的94项建议，改善原住民状况。

本台采访了这次声明的发起人之一吴瑶瑶女士以及原住民社区律师卡斯帕。

吴瑶瑶（Avvy Go)女士多年来从事华裔平权工作，目前担任华越柬寮法律援助中心主任。她毕业于多伦多大学法学院，曾经为平反人头税做过不懈努力，并曾获得安大略勋章。

原住民律师凯特琳·卡斯帕（CaitlynKasper）从事律师近十年。前不久获得多伦多法律界颁发给有突破性贡献年轻律师的“Precent Setter Awards 2021"。过去几年，她一直在安大略省的原住民法律服务处 （AboriginalLegal Services）工作，目前是该处的资深律师，主要在涉及警方暴力案件中为原住民辩护。她曾三次出现在加拿大最高法院，为原住民争取法律权益。

华越柬寮法律援助中心主任吴瑶瑶。 照片：本人提供

为什么在这个时候我们需要和原住民社区站在一起？

吴瑶瑶表示，不列颠哥伦比亚省发现215具原住民儿童遗体，全部没有墓碑标记。事件影响每一个加拿大人，每一个人都有责任站出来发声，支持原住民。无论你是华裔，还是其他族裔，都有责任寻找真相和和解。

她还强调，华裔在原住民事务上尤其需要发声，还在于历史上，加拿大华裔也有遭受歧视的经历。

举例来说，加拿大总理约翰·麦克唐纳（Sir John Alexander Macdonald）时代，原住民寄宿学校系统开始形成，也是在他的时代，因为要修建太平洋铁路，而大批引进华裔廉价劳工，。

加拿大政府将大量原住民赶出他们的领地，修建太平洋铁路。而在铁路建成之后，同样是麦克唐纳时代，开始对华裔移民征收“人头税”，阻止华裔继续留在加拿大。

可以说，加拿大立国之初就有原住民和华裔受歧视的历史背景交织，我们有相似的经历。

安大略省原住民法律服务中心资深律师凯特琳·卡斯帕（Caitlyn Kasper） 照片：Aboriginal Legal Services of Toronto

原住民社区一直了解真相

凯帕斯律师表示，BC原住民寄宿学校旧址发现215具儿童遗体，而且埋葬地点没有任何标志，事情令我心碎。

但是，原住民社区几代人都知道这样的埋葬地存在，因为有几千名儿童再也没有回到他们的父母身边，而且许多没有记录。

在2015年“真相与和解报告”中，寻找这些儿童的遗体和埋葬地是其中一条建议。

但哈珀政府拒绝拨款，用于寻找这些埋葬地。因为当时政府的重点是赔偿那些幸存者，而不是寻找已经死去的孩子。

加拿大政府可以做些什么？

卡斯帕律师表示，经过了很多次的听证会，有很多专家的建议，如何解决原住民问题。政府确实是做了一些事情。

但是，最为关键的是，如何消除系统性的歧视 —— 这非常困难，因为牵涉的部门和需要的改变太大了。

比如对被杀与失踪原住民女性调查报告的建议，需要警队彻底做出改变。

罗马天主教皇应该向原住民社区道歉，因为60%以上的寄宿学校是由教会管理的。 卡帕斯律师

吴瑶瑶认为，直到今天，加拿大政府并没有完全有意愿去接受当年的原住民寄宿学校究竟发生了什么，比如，那是一场种族灭绝。也没有真正执行“真相与和解委员会”报告中的建议。

我认为，发现这个原住民儿童埋葬地更强烈地支持了“种族灭绝”的说法。

这也是很多原住民推动的一件事，就是联邦政府需要发现发掘所有的埋葬点，让他们回家。

我们依然在了解整个事件的事实真相。

普通民众可以做些什么？

吴瑶瑶：希望华裔社区首先能了解这段历史。很多加拿大华裔，特别是不是在加拿大出生的华裔，或许不太了解这段历史，

再有，你可以去打电话给你的联邦议员、省议员、市政府议员，询问他们会如何执行委员会的建议。

原住民事物应该成为一个选举议题，只有大家都来关注原住民境遇，敦促政府贯彻那些建议，才可能让政府政客意识到，这是加拿大人的共识，他们可以做得更多，带来改变。

凯帕斯律师感谢华裔社区以及其他少数族裔社区在事件发生后，对原住民社区的支持。

她说，希望大家能更多地和家人朋友讨论事件，用各种方式让大家了解发声的事件。

除了向政府和议员反应情况，还可以前往原住民家庭儿童关爱社区网站，表达你的关注和爱。 （新窗口）