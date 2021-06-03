特鲁多将正式出访：6 月中旬前往英国和比利时

渥太华已经证实：加拿大总理特鲁多将亲自参加七国集团 G7 峰会，这一峰会将于 6 月 11 日至 13 日在英国西南部康沃尔郡的卡比斯湾村（Carbis Bay ）举行。

七国集团这次峰会的议程包括：对疫情的处理、全球范围内分发疫苗、经济复苏和气候问题。

疫苗护照

峰会主办国 - 英国的首相鲍里斯·约翰逊 （Boris Johnson）上周日表示，希望 G7 成员国之间达成一个疫苗护照协议，以便于恢复旅行。

英国首相鲍里斯·约翰逊 （Boris Johnson）希望 G7 成员国之间达成疫苗护照协议，以促进恢复旅行。 照片：Reuters / LEE SMITH

加拿大在参与这些谈判，但特鲁多目前似乎无意放开旅行。

加拿大刚刚确认把加美边界封闭措施延长至 6 月 21 日，美国的商界人士和政界人士对此已经越来越不耐烦，呼吁制定重新开放的计划，预计峰会期间特鲁多与美国总统拜登进行双边会晤时将谈到这个题目。

在七国集团峰会期间，加拿大总理特鲁多还将与其他成员国的领导人举行双边会晤。

分享疫苗

在 G7 峰会上，英国首相鲍里斯·约翰逊还将坚持，加拿大和英国等富裕国家应该尽快分享自己用不完的疫苗，以便在 2022 年底之前实现全世界免疫。

加拿大总理特鲁多持有同样立场，他在一份声明中说，只有共同努力，我们才能最终结束这场大流行，建立一个造福所有人的未来。

鲍里斯·约翰逊还希望在 G7 成员之间讨论一项针对全球流行病的防范条约。

北约峰会

根据总理办公室的声明，在英国之后，贾斯汀·特鲁多将于 6 月 14 日前往布鲁塞尔，参加北约领导人峰会，北约峰会将于 6 月 14 日举行。

北约峰会将讨论北约共同的安全约束，以及针对中国、俄罗斯在乌克兰边境的部署以及白俄罗斯局势等问题。

加拿大-欧盟峰会

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 6 月中旬将前往英国和比利时，参加一系列峰会。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

6 月 15 日，加拿大总理特鲁多将与欧盟领导人举行加拿大-欧盟峰会，然后结束这次欧洲之旅。

特鲁多将与欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔 (Charles Michel) 和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩 (Ursula von der Leyen) 进行会晤，他们将主要讨论加拿大与欧盟之间的全面经济和贸易协定 (Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement，CETA)、创造就业机会和气候等问题。

严格的卫生措施

加拿大总理特鲁多的这次正式出访，正值他在继续告诫加拿大人不要进行旅行之际。

总理办公室表示，将确保加拿大总理和加拿大代表团在访问英国和比利时期间、在旅行过程中以及在回国后遵守严格的公共卫生规定和程序。

加拿大代表团的成员在海外将每天接受新冠病毒测试。

上个星期，加拿大总理特鲁多保证，回国后他将遵守在酒店强制隔离的规定。

（ Louis Blouin （新窗口） / Radio-Canada）